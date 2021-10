Vendita della Toshiba Td, la Fiom chiede un incontro urgente con le istituzioni locali - Genova 24

Genova, Si è svolto ieri l’incontro tra i sindacati e la direzione di Toshiba nel quale è stata confermata la vendita del 100% delle quote Toshiba TD.

“Nella riunione l’azienda si è resa disponibile a favorire, mediante la Toshiba Corporation, l’incontro tra i sindacati e l’azienda subentrante Mutares – spiega la Fiom in una nota – ovviamente senza alcuna assunzione di responsabilità circa il futuro dei posti di lavoro e della continuità di reddito”.

Oggi si è svolta l’assemblea dei lavoratori che hanno “conferito mandato alla rappresentanza sindacale unitaria e alla fiom Cgil, di chiedere un incontro con gli enti locali al fine di lavorare sinergicamente per tutelare i posti di lavoro ed una storica realtà produttiva del territorio. Allo stesso tempo l’assemblea ha chiesto ai rappresentanti sindacali, di chiedere un incontro urgente con la Direzione di Mutares”.

Per la rsu e la Fiom i caposaldi della trattativa sono il mantenimento di tutti i posti di lavoro per i dipendenti ex Toshiba e la loro continuità di reddito.