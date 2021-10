Veloce in undici vs dieci per un tempo, ma il Serra Riccò vince 3 a 0 - Genova 24

VELOCE 0 – SERRA RICCÒ 3 (10′ Aprile, 66′ Ilardo, 93′ Manca)

94′ Triplice fischio. Vince il Serra Riccò.

93′ Tris del Serra Riccò! Gran goal di Manca che dalla distanza vede Barile leggermente fuori dai pali e lo beffa con uno spiovente che si insacca sotto alla traversa.

90′ Martuffo per Stradi nel Serra Riccò. C’è ancora tempo per il giallo a Torrisi per un fallo tattico a centrocampo.

87′ Diana ci prova dalla distanza, conclusione debole e centrale. Nessun problema per Bulgarelli.

84′ Piccone per Grasso nella Veloce. Serra Riccò abbottonato, la squadra non disdegna la pratica e classica “spazzata” per allontanare il pallone in attesa che la clessidra esaurisca la sabbia.

81′ Possesso palla sterile della Veloce. Serra Riccò in gestione abbastanza comoda.

77′ Rampini fa partire un tiro-cross insidioso, Giribaldi in scivolata arpiona la sfera.

75′ Zucca prende il posto di Aprile.

73′ Giallo per Apicella per uno scontro col portiere a seguito di un corner.

69′ Serra Riccò vicino al tris. Bonara riceve un bel cross. Stacco imperioso ma non riesce a indirizzare verso la porta. Nel frattempo, altro cambio tra i genovesi, Ilardo lascia il posto a Monticone.

68′ Torrisi per Preti nel Serra Riccò.

66′ Raddoppio del Serra Riccò! Cosentino sbaglia l’intervento toccando di testa verso il portiere. Barile respinge corto e Ilardo di testa raddoppia a porta sguarnita.

63′ Giallo a Preti, che poco dopo commette un fallo ai danni di Cosentino. Proteste dei padroni di casa che vorrebbero l’espulsione.

60′ Tiro di Carro Gainza respinto corto dal portiere. Diana da pochi passi non riesce a ribadire in rete ma l’arbitro ha poi fermato tutto per fuorigioco.

57′ La Veloce prova a far uscire gli avversari col giropalla, ma deve far attenzione a non sbagliare passaggi semplici, visto che il Serra Riccò non disdegna il pressing.

56′ Contropiede pericoloso del Serra Riccò. Apicella riesce a toccare e a impedire la concretizzazione dell’azione.

51′ La Veloce prova a rimanere nella metà campo avversaria. Tuttavia, il Serra Riccò si chiude bene e non sembra al momento patire l’inferiorità.

47′ La Veloce toglie Ranne, al suo posto Polito.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi ventidue in campo. Fallo di gioco di Bonara punito col giallo.

Secondo tempo

46′ Aprile calcia una punizione verso la porta. Lo spiovente si infrange sulla traversa. Barile è sembrato in traiettoria. Scivolata di Carro Gainza a centrocampo sanzionata col giallo.

42′ Rosso per il Serra Riccò. Traverso entra duro su Doci. L’arbitro non ha dubbi ed allontana il giocatore genovese. Intervento inutile perché in una zona di campo, sulla linea laterale, non pericolosa. Si scaldano gli animi dentro e fuori dal campo.

38′ Traverso vince un contrasto al limite e fa partire una gran botta. Barile riscatta un intervento non impeccabile sulla punizione vincente mettendo sopra la traversa. Poco dopo, Doci conclude verso la porta di Bulgarelli, ma la conclusione esce a lato.

37′ Cercasi episodio. Sembra un po’ questo il leit motiv di un match combattuto ma privo di chiare trame offensive ambo i lati.

33′ Ancora Gainza prova un tiro-cross in mezzo. Bulgarelli esce di qualche passo e blocca. Fallo a centrocampo di Rampini sanzionato con il giallo.

32′ Ci prova Carro Gainza dalla distanza. Tiro forte di poco alto sulla traversa. Il Serra Riccò ha inserito Manca per De Mattei, out per infortunio.

28′ Intervento duro di Stradi su Rampini, ammonito.

23′ Bella punizione calciata in mezzo da Stradi. La palla attraversa tutta l’area senza trovare una deviazione vincente. Gara nel complesso bloccata, le due squadre fanno attenzione a non concedere troppi spazi.

19′ Doci è il primo ammonito della gara.

15‘ Punzione dalla sinistra della Veloce. Giguet gira di testa verso la porta ma colpisce la traversa.

10′ Serra Riccò in vantaggio! Puzione dal centrodestra di Aprile. La palla è forte, indirizzata sul palo alla sinistra di Barile. Il portiere ci arriva ma non respinge con abbastanza forza per evitare che la palla incontri la rete.

8′ Corner di Gainza. Sulla ribattuto della difesa la sfera perviene a Giguet. Tiro non forte ma che il portiere vede con qualche secondo di ritardo. La poca velocità della palla consente comunque a Bulgarelli di parare.

5′ Partita senza particolari sussulti. L’unica conclusione è stata di Carro Gainza. Debole e centrale, nessun grattacapo per Bulgarelli.

1′ Si parte. Veloce in completo bianco. Serra Riccò in gialloblù. Per i savonesi, vincere sarebbe fondamentale per rialzarsi in classifica visti i soli due punti all’attivo. Serra Riccò alla ricerca di una vittoria per andare a quota 10.

Le formazioni

Veloce: 1 Barile, 2 Giguet, 3 Rampini, 4 Grasso, 5 Apicella, 6 Cosentino, 7 Diana, 8 Carro Gainza, 9 Doci, 10 Vallerga, 11 Ranne. A disposizione: 12 Cerone, 13 Piccone, 14 Sarpa, 15 Testori, 16 Belmonte, 17 Polito, 18 Murialdo, 19 Di Leo. Allenatore: Mannelli.

Serra Riccò: 1 Bulgarelli, 2 Ilardo, 3 Robotti, 4 Bonara, 5 Garibaldi, 6 Vignolo, 7 Stradi, 8 De Mattei, 9 Traverso, 10 Aprile, 11 Preti. A disposizione: 12 Sommariva, 13 Torrisi, 14 Bixio, 15 Martuffo, 16 Monticone, 17 Spatari, 18 Manca, 19 Zucca. Allenatore: Repetti.

Terna arbitrale: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari, coadiuvato da Federico Lumicisi di Albenga e Mario Preci di Savona