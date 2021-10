Vaccino Covid, Toti: "Entro la terza-quarta settimana di ottobre via alla prenotazione della terza dose per tutti gli over 18" - Genova 24

Genova. “Come sapete Ema ha approvato la terza dose booster di vaccino anticovid per tutti gli over 18 se sono passati sei mesi dalle seconda dose, quindi stando a quanto si legge sui giornali immagino che a partire dalla terza quarta settimana di ottobre tutti quelli che hanno meno di 80 anni, non sono sanitari né ultravulnerabili potranno cominciare a prenotare la terza dose a seconda di quanto hanno ricevuto la seconda”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione dell’accordo con le farmacie liguri per la somministrazione del vaccino antinfluenzale precisando tuttavia di non aver “ancora ricevuto na comunicazione ufficiale da parte della struttura commissariale”.

Fino ad ora la terza dose è stata somministrata agli over 80enne, ad alcuni ultrafragili, a ospiti e sanitari dell’rsa e a breve dovrebbero cominciare ad essere immunizzati per la ‘terza volta’ anche tutti i sanitari.