Vaccini in farmacia, boom in vista del 15 ottobre: a Sestri Ponente record di 200 in 24 ore - Genova 24

Genova. A 48 ore dall’obbligo di esibizione del green pass nei luoghi di lavoro, impennata nelle prenotazioni dei tamponi nelle farmacie liguri, oltre che per il vaccino. Lo scrive l’Ansa.

Secondo Federfarma, associazione di categoria che riunisce molte farmacie private, sono moltissime le persone che hanno già prenotato le sedute per i tamponi da oggi fino a fine dicembre considerando di investire circa 450 euro per potersi mettere in regola.

Spesa al netto delle piccole agevolazioni su alcuni pacchetti che vengono applicate da talune farmacie non soltanto ad aziende pubbliche e private che abbiamo fatto delle particolari convenzioni (ad esempio Amiu, Amt, ex Ilva e altri) ma anche per i singoli cittadini che decidano di fissare un alto numero di tamponi.

Le farmacie comunali genovesi, intanto, hanno lanciato un’iniziativa che vedrà presso diversi quartieri cittadini alcuni punti tampone on the road, a libero accesso.

Stamani, però, lunghe code sono state segnalate davanti a molte delle farmacie liguri che sono designate come punto vaccinale. Record per una farmacia di Sestri Ponente che ieri ha raggiunto i 10 mila sieri inoculati, con 200 nelle ultime 24 ore.

Resta da vedere, ora, se il boom di vaccinazioni dell’ultimo minuto riguarderà anche i grandi hub. Tenendo conto che per avere il green pass devono essere trascorsi 15 giorni dalla prima dose.