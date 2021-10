Vaccini ai senza fissa dimora, il camper di Asl3 si sposta dentro l'Expo per la seconda dose - Genova 24

Genova. È in programma mercoledì 20 ottobre la somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Covid, rivolta alle persone senza fissa dimora e agli stranieri senza documenti né iscrizione anagrafica che il 22 settembre hanno ricevuto la prima dose presso l’ambulatorio mobile allestito da Asl 3 in piazza Caricamento, accanto a palazzo San Giorgio.

Il camper dell’Asl3 e i gazebi della croce rossa questa volta però saranno posizionati dalle 8 alle 14 all’interno dei cancelli Expo, alle spalle di Eataly, sempre al Porto antico.

“In caso di basse temperature o pioggia si è scelto – spiega Nadia Schichter, responsabile assistenti sociali di Asl3 – di spostarsi in un luogo chiuso. Le vaccinazioni si terranno infatti al piano terra della palazzina Santa Maria, a soli 30 metri di distanza da palazzo San Giorgio”.

Schichter continua sottolineando che tutti coloro che avevano ricevuto la prima dose sono già in possesso di Green pass, ricevuto tramite la collaborazione delle associazione del territorio, come la Comunità di Sant’Egidio.

E conclude: “Per mercoledì siamo in attesa di circa cento persone, le stesse che lo scorso 20 settembre avevano ricevuto la prima dose di Moderna. Chi non si presenterà all’appuntamento di mercoledì avrà tempo fino al 3 novembre per ricevere la seconda dose presso l’hub vaccinale alla sala Chiamata”.