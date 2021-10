Up to you, la rigenerazione urbana continua. Ecco i 5 prossimi appuntamenti - Genova 24

Genova. I lavori iniziati a settembre nei municipi V Valpolcevera e IV Media Val Bisagno continuano, all’insegna del colore e della socialità. I luoghi di intervento sono due: il grande Anfiteatro nel quartiere di Teglia e i Giardini Falco di via Sertoli a Molassana.

In questi spazi prevalentemente anonimi, gruppi volontari di abitanti stanno pulendo, ricolorando le superfici, dedicando tempo e impegno per migliorare il loro quartiere. A ottobre e novembre la città è invitata per 5 nuovi appuntamenti: 3 sabati a Teglia, 2 domeniche a Molassana.

Le date degli incontri

Sabato 23 ottobre – Teglia

Domenica 24 ottobre – Molassana

Sabato 6 novembre – Teglia

Domenica 7 novembre – Molassana

Sabato 13 novembre – Teglia

Come si svolgerà al giornata? “Ci si incontra la mattina alle 10.00 e lo staff è disponibile fino alle 17.30. Si può partecipare a qualsiasi orario, anche solo per mezzora – spiega lo staff – C’è da sporcarsi! Continueremo a dare colore agli spazi con rulli, pennelli, stencil. Non serve essere già capaci, basta avere attenzione e soprattutto voglia di fare! Sono invitati i cittadini di qualsiasi genere ed età”.

“Rinasce lo spazio, rinascono le persone”, è questo il “motto” dell’azione Up to you, parte del progetto “Ragazzi Connessi, in rete per sviluppare talenti e offrire opportunità di orientamento” selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, bando adolescenza (11-17).

L’obiettivo è lavorare con le scuole e i quartieri e rendere protagonisti i giovani, in un’ottica di sviluppo di comunità, inclusione, cittadinanza attiva e rigenerazione dal basso. Il team ideativo e organizzativo Up to you è formato da Fabio Dovigo (docente e ricercatore), Roberta Ferrarini (pedagogista), Claudia Larocca Conoscente (architetto), Silvia Cappuccio (designer). Sponsor tecnico per entrambe le aree: Colorificio Tassani.