Un orso a spasso in centro città: la passeggiata notturna dell'esemplare di marsicano - Genova 24

Abruzzo. Femmina adulta di orso bruno marsicano, a passeggio di sera per le vie di Villalago, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo tra l’incredulità dei residenti. E’ accaduto nella serata di venerdì quando un orso, è stato visto passeggiare tra le vie del centro noncurante della presenza delle persone.

L’incursione dell’orso è stata filmata in Piazza Celestino Lupi, anche tra le abitazioni tanto che c’è stato chi ha invitato i familiari a tenere chiuso il cancello di casa per evitare che l’orso entrasse nelle abitazioni.

Una presenza dell’animale ormai “quotidiana” e quello che più conta, le incursioni avvengono spesso all’interno del centro abitato di Villalago e nei paesi confinanti di Scanno, Pescina e Celano, tanto che Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,propone il ripristino di punti di alimentazione che possano saziare gli orsi ed evitare incursioni o comunque la ricerca costante di cibo nell’abitato di vari paesi. Altrimenti la frequentazione degli orsi in paesi e tra la gente diverrà sempre più abituale, con tutte le conseguenze che però possono derivarne, sia a danno di persone e cose che a danno degli stessi orsi.