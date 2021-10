Un nuovo tetto per il Centro civico Buranello di Sampierdarena: lavori per 750mila euro - Genova 24

Genova. Ieri la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio, ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Pietro Piciocchi ha approvato il progetto definitivo di rifacimento del tetto del Centro civico Buranello, a Sampierdarena per un valore di 750 mila euro.

“Questo intervento era atteso da tempo dai numerosi utenti del centro, – ha commentato l’assessore Piciocchi – una struttura di quartiere a cui anch’io sono legato perché, come tutti i genovesi ricorderanno, è stata un centro nevralgico per la gestione dell’emergenza causata, nel 2018, dal crollo del ponte Morandi in quanto qui sono state ospitate le persone sfollate e assistite tutte le persone in cerca di aiuto e conforto. Un momento di grande unità e solidarietà tra cittadini che mi ha rafforzato come amministratore pubblico”.

Sempre su proposta dell’assessore Piciocchi è stato approvato anche il progetto, per la II fase di lavori, di consolidamento e restauro conservativo Volta del Salone Barabino nell’IC Sampierdarena in piazza Monastero 6, immobile soggetto a vincolo monumentale per cui si è espressa favorevolmente la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Per l’intervento sono stati stanziati 250 mila euro.