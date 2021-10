Turismo, A Genova ponte festivo da sold out e il Comune rilancia la formula 1 notte + 1 gratis - Genova 24

Genova. “L’impressione è quella di un assalto su larga scala“. Alessandro Cavo è il presidente regionale di Fipe, associazione che riunisce i pubblici esercizi e occhio attento sui movimenti in città. Il polso della situazione, a suo dire, batte vigoroso. I turisti sono tornati a Genova. Sono presenti. Anche dall’estero. E per questo ponte festivo d’autunno riempiranno alberghi, bar, ristoranti. “Peccato per il meteo”, osserva.

Sì perché le previsioni non sono delle migliori. E chi magari sperava in uno spot perfetto per la destagionalizzazione, per la promozione di Genova e della Liguria come meta anche non estiva, dovrà attendere il prossimo giro.

Ad ogni modo, nelle strutture del capoluogo ligure si va letteralmente verso il sold out. Se provate a prenotare una stanza per il fine settimana su Booking (vedi immagine sotto), per citare uno dei portali più utilizzati, scoprirete che il 98% delle strutture sono già state prese. Restano alcune stanze in alberghi di categoria superiore, quindi con prezzi nettamente al di sopra dei 100 euro a notte per una doppia, oppure strutture fuori città. Più scelta per quanto riguarda gli affittacamere non professionali (Airbnb, per intenderci) ma anche in quel caso le occasioni migliori sono già state sfruttate.

“Credo che non sia una situazione solo genovese o ligure – afferma Laura Gazzolo, direttore dell’AC Hotel Genova e presidente della sezione Turismo di Confindustria Genova – in generale gli italiani si stanno spostando, noi lo scorso weekend abbiamo ricevuto prenotazioni per il ponte riempendo le stanze ma sono davvero molte le destinazioni, dalle città agli agriturismi, che stanno avendo successo, è come se le persone dopo questo anno e mezzo di pandemia stessero sfruttando ogni occasione possibile per non restare a casa”.

Un’onda da cavalcare, anche nei prossimi mesi. Ed è per questo che, infatti, il Comune di Genova, in collaborazione con la Camera di Commercio, sta lavorando per riproporre a partire già dalla prossima settimana (e fino al 20 dicembre, a ridosso del Natale) la formula che prevede una notte in albergo più una gratis con inclusa una city card da 48 ore per usufruire di alcune esperienze culturali e della rete di trasporto pubblico. I dettagli sono ancora da definire e saranno resi noti dall’amministrazione nei prossimi giorni con un comunicato ufficiale.

L’esperimento che, la scorsa primavera ha visto l’adesione di un centinaio di strutture, finanziato grazie al fondo legato alla tassa di soggiorno, ha avuto fino a oggi grande successo, anche perché nel pacchetto era incluso, in passato, anche l’Acquario. Da capire se anche senza l’attrazione “madre” cittadina avrà altrettanto presa. Gli albergatori si augurano di sì.

Sempre per pompare il turismo fuori stagione, e non solo nel weekend. Il Comune ha recentemente lanciato anche un bando per promuovere il turismo congressuale, quella fetta di mercato che stenta a riprendere il volo e che consentirebbe di riempire stanze e ristoranti anche dal lunedì al venerdì.

Intanto con il brand Liguria che piace più che mai, con un indice di “reputazione turistica” salito dal 17esimo al sesto posto nell’ultimo anno secondo l’agenzia Demoskopica sulla base della presenza sui social della nostra regione, per questo ponte si segna un riempimento tra l’80 e il 90% anche sulle riviere.

Bene nel golfo Paradiso e nel Tigullio dove chi ha deciso di tenere aperto fino a Ognissanti è stato premiato grazie sia allo zoccolo duro dei weekender lombardi sia al ritorno degli “stranieri di prossimità” (francesi, svizzeri, austriaci, tedeschi). In questo caso a minacciare la buona riuscita del ponte festivo non è solo il meteo, ma anche la viabilità, con le code in Autostrada che sembrano ormai una costante (e non solo in A12).