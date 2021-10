Turismo, 31 imprese liguri al TTG di Rimini: Regione Liguria e Agenzia "In Liguria" dal 13 al 15 ottobre - Genova 24

Genova. Agenzia “In Liguria” e Regione Liguria saranno presenti, dal 13 al 15 ottobre, al TTG di Rimini con uno stand.

Si tratta di una nuova sfida che rafforza la campagna autunnale per la destagionalizzazione del comparto e il rilancio di settori trainanti come il food e l’outdoor, che hanno appena ottenuto una nuova affermazione con i “Food Ambassador” a Milano Wine Week e con l’evento “Donna Roa Marenca” con 10 influencer biker.

Per quest’edizione di TTG, il principale evento B2B in Italia, manifestazione di riferimento per la promozione e la commercializzazione del turismo mondiale nel Paese, la Liguria ha già ottenuto un grande successo ancor prima dell’apertura dell’evento fieristico: le imprese di settore che saranno partner nello stand sono ben 31.

Ovvero più del doppio dell’ultima edizione quando il numero si era fermato a 14. Un risultato davvero significativo, che diventa ancora più importante se si analizza la provenienza e la tipologia delle imprese: rappresentano le quattro provincie e tutti i settori di riferimento.

“Dopo un anno di assenza torna il TTG di Rimini in presenza: si tratta di una fiera fondamentale per il settore turistico, un’occasione per i nostri operatori di incontrare i più importanti tour operator europei e mondiali – afferma Gianni Berrino, Assessore al Turismo di Regione Liguria – La promozione sui mercati internazionali è fondamentale per dare continuità alla ripartenza che ha caratterizzato questa estate e quindi anche la Liguria sarà presente e protagonista con il suo stand all’interno del quale avremo l’occasione di incontrare gli operatori del settore e la stampa specializzata in vista della stagione invernale e del 2022″.

Come spiega Roberto Moreno, commissario di Agenzia che inaugurerà lo stand Liguria: «Questa adesione è un segnale forte della volontà di ripresa del comparto. C’è un forte desiderio di fare squadra nel promuovere il prodotto turistico made in Liguria: questa è la conferma di una reale comprensione di quanto sia fondamentale collaborare e presentarsi uniti sul mercato. La stessa unità di intenti ci vede anche guardare oltre i confini regionali, come confermano le recenti collaborazioni con il Piemonte. Oggi il mercato nazionale è il target principale, visto che stiamo vivendo ancora una fase legata, in qualche modo, alle barriere create dalla pandemia, ma si intravvedono già i segnali di un ritorno all’internazionalizzazione e noi e i nostri partner vogliamo essere pronti alla sfida. Per questo è importante avere una visione unitaria e basata sulla fiducia reciproca».

Parole che sembrano in qualche modo riecheggiare quello che è il refrain scelto per questa edizione dal TTG: “Be Confident”; tema declinato secondo quattro pilastri: persone, natura, futuro e vita. Quest’anno negli incontri B2B i buyer in presenza svolgeranno i loro incontri prefissati direttamente presso gli stand degli espositori nelle tre giornate della fiera.

Mentre i buyer virtuali svolgeranno i loro incontri prefissati con gli espositori nella settimana successiva alla manifestazione. Nella tre giorni sono previsti 200 eventi divisi in 9 arene. Evento clou della rassegna sarà la presentazione della Vision TTG 2022 che presenterà ai professionisti della filiera una prospettiva sui movimenti e sulle tendenze del mercato turistico dei prossimi cinque anni.