Tunnel della Val Fontanabuona, l'incontro di Confindustria per fare il punto - Genova 24

Genova. Appuntamento lunedì 4 ottobre, nel teatro di Cicagna in Val Fontanabuona, per l’incontro promosso da Confindustria, “Facciamo il punto insieme”.

L’incontro è dedicato al tema dello svincolo autostradale tra Rapallo e la Fontanabuona, anche chiamato Tunnel Val Fontanabuona, che rappresenta – sottolineano gli organizzatori – una delle ultime opportunità per rilanciare le attività produttive del nostro entroterra e per rivalutare il patrimonio immobiliare civile e industriale.

E continuano: “Ma il Tunnel non deve essere considerato solamente come una necessità locale: può essere un valido backup per tutto il traffico costiero, in caso di problematiche sulla rete autostradale della Liguria e nell’area di Busalla, e può contribuire alla crescita di attività industriali, artigianali e commerciali nel Golfo Paradiso e del Tigullio”.

Infine concludono:”Da 65 anni la Val Fontanabuona attende questo collegamento alla costa. Oggi, più che mai, ci sono le condizioni per passare dalle parole ai fatti. È il momento di fare il punto insieme, istituzioni e imprese”.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Liguria Giovanni Toti, il presidente IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni Camera dei deputati Raffaella Paita, il componente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei deputati Edoardo Rixi e Roberto Traversi, già Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti.