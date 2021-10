Trucco delle sopracciglia: quali cosmetici scegliere? - Genova 24

L’aspetto impeccabile è molto importante per una donna moderna. Molti del gentil sesso non prestano abbastanza attenzione alle condizioni delle loro sopracciglia. Ma sono esse che consentono di rendere lo sguardo ingenuo o predatorio, di concentrarsi sulla forma degli occhi o sulla loro dimensione. Poiché i cosmetici per le sopracciglia sono disponibili in un’ampia varietà, devi essere in grado di scegliere quello giusto. Da matita a pomata, e dal gel alla tinta – cosa scegliere? Quali sono i migliori? Scopriamo ora!

In senso globale, i prodotti per sopracciglia sono divisi in due categorie: modellazione (salveranno la forma) e colorazione (riempire gli spazi vuoti e aggiungere più colore). Ora non ha senso rivolgersi a saloni professionali: sono tanti produttori di tali cosmetici https://makeup.it/brand/980220/, che è molto facile rendere le sopracciglia belle e ben curate anche a casa! Oggi esaminiamo ogni tipo di cosmetici per lo styling e la colorazione delle sopracciglia, per capire quale ti si addice di più!

Per la colorazione:

Ombretti

Per i principianti, è meglio scegliere un ombretto: è facile da applicare e spazzolare in caso di errore. Lo schema è semplice: enfatizza le sopracciglia sul ponte del naso con una tonalità chiara e la curva e la coda con una tonalità scura, quindi pettina con uno spazzolino. Inoltre, non devi nemmeno acquistare ombretti speciali, ma sostituiscilo con ombretti classici, di una tonalità adatta, ma (importante!) con una finitura opaca.

Matita e liner

Per chi ama la definizione! Adatti a coloro che vogliono solo correggere leggermente la forma delle sopracciglia e riempire gli spazi tra i peli. La matita esalta anche il colore delle sopracciglia e può essere utilizzato per renderle più grafiche e vibranti. I truccatori consigliano di non disegnare le sopracciglia, come mostrano molti blogger, con due strisce sotto e sopra i peli – questo renderà le sopracciglia innaturali. È meglio fare piccoli tratti nella direzione della crescita dei peli: darà l’effetto più naturale. Spesso, sul lato opposto c’è uno spazzolino, comodo per pettinare i peli nella direzione desiderata, dando alle sopracciglia la forma desiderata.

Tinta

Una sorta di alternativa alla colorazione o al tatuaggio. È un prodotto per il trucco semipermanente che darà colore e forma alle tue sopracciglia per diversi giorni. Questo effetto duraturo si ottiene grazie al fatto che non solo i peli sono colorati, ma anche gli strati più superficiali della pelle. La tinta viene solitamente venduta in piccole bottiglie o tubi con uno speciale applicatore per un’applicazione uniforme. Dopo l’asciugatura, forma un piccolo film sulle sopracciglia, dopo di che viene accuratamente rimosso, lasciando una bella tonalità.

Polvere

Non ti piace l’effetto delle sopracciglia dipinte? Usa una cipria che riempia delicatamente di colore le sopracciglia e dona loro spessore e volume allo stesso tempo. Il risultato deve essere fissato con cera o gel, quindi le sopracciglia non perderanno la loro forma finché non laverai il trucco.

La polvere per sopracciglia è sciolta e pressata. Si differenzia da ombretti, in quanto, oltre al colore, dona alle sopracciglia con l’aiuto delle particelle più piccole anche il volume visivo. La polvere viene spesso venduta in un set con cera: si completano perfettamente a vicenda.

Pomata

Non lasciarti intimidire dal nome, la pomata è solo un ombretto cremoso per le sopracciglia. Questo cosmetico è adatto a tutti i tipi di sopracciglia e permette di creare sia una forma naturale che una ben definita. Il segreto è che la consistenza cremosa è universale: puoi disegnare i singoli peli con tratti leggeri, un contorno chiaro o dipingere completamente sulle sopracciglia, simulando l’effetto del tatuaggio.

Per la modellazione

Gel

Se hai le sopracciglia folte e naturali, allora non puoi fare a meno di un gel: ti aiuterà a pettinare le sopracciglia e a sistemare i peli ribelli. Il gel trasparente fissa il trucco e “blocca” i peli in posizione, mentre uno colorato anche li accentua. Se hai le sopracciglia naturalmente scure e spesse, è meglio usare il gel trasparente. La sua formula contiene ingredienti nutrienti per idratare e ammorbidire efficacemente i peli.

Cera

Lo stesso compito del gel, ma più solido: per conquistare anche i peli completamente ribelli. Attenzione: se esageri con la cera, le sopracciglia possono sembrare unte e “incollate”.

Mascara

In generale, il nome “mascara” è piuttosto arbitrario. Questo prodotto sembra solo un mascara – ha uno scovolino e un tubetto – ma in realtà un nome più appropriato è “gel per sopracciglia”. A proposito, lo scovolino del mascara per sopracciglia è diverso da quello per ciglia: di solito è più arruffato e di dimensioni più piccole. Fissa i peli delle sopracciglia nella direzione desiderata e può fissare anche i prodotti precedenti (ad esempio gli ombretti); è generalmente utilizzato come tocco finale nel trucco.

Quale cosmetico per le sopracciglia scegliere dipende da te. È importante che tu ti senta a tuo agio a truccarti, quindi il trucco può essere fatto in pochi minuti e sembrerà molto naturale!