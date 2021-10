Tre gemelli e una squadra: al San Cipriano il calcio è un affare di famiglia - Genova 24

Tre gemelli sono cosa rara. Se, ad esempio, al totale si sottraggono tutti quei casi in cui almeno uno o una non è appassionato al calcio, si capisce bene l’eccezionalità del “caso” San Cipriano.

La squadra, che milita nel girone “b” di Prima Categoria, ha tra le sue fila i tre fratelli gemelli Montecucco. Nati il 20 luglio 1999, i fratelli hanno condiviso l’esperienza nel Serra Riccò per poi proseguire su strade diverse fino alla “reunion” nel “Sanci”. Paolo ha giocato con le maglie di Via Dell’Acciaio e Borzoli. Matteo e Alessandro, invece, hanno giocato insieme con i colori della Vecchiaudace.

Tra le tante cose in comune che hanno i gemelli, in questo caso non si può annoverare il ruolo in campo. Il San Cipriano, infatti, può contare su “un Montecucco” in ogni reparto: Paolo in difesa, Matteo terzino o mezzala e Alessandro in attacco.

Da un punto di vista sportivo, il San Cipriano ha vinto all’esordio contro la Vecchiaudace e perso contro il Pra. Domenica mattina, sfida di prestigio contro la capolista Savona.