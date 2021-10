Transizione ecologica e sostenibilità: Genova a confronto sul futuro al 2030 e 2050 - Genova 24

Genova, anche quest’anno, risponde all’invito dell’ASviS-Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile con l’evento “Transizione ecologica e sostenibilità: Genova a confronto sul futuro al 2030 e 2050”.

Lunedì 11 ottobre, dalle 9 alle 17.30, al Genova Blue district di via del Molo, in modalità mista (presenza e online al link: https://bit.ly/3oEQGEK), un fitto programma con interventi istituzionali, dibattiti e focus sull’agenda degli obiettivi di Genova 2030 verso i target fissati dal Green deal europeo al 2050 declinati nella transizione ecologica.

Alle 11.30, l’assessore alla Transizione ecologica del Comune di Genova Matteo Campora terrà un punto stampa.

Durante l’evento, suddiviso in sessioni tematiche, le istituzioni presenteranno le sinergie tra enti nazionali e territoriali per contribuire all’iniziativa delle Nazioni unite e proseguirà con una sessione dove i partecipanti potranno ascoltare dalla viva voce dei relatori lo stato dell’arte e i progetti locali con focus dedicati ai progetti in corso a Genova (Parco del Ponte, Waterfront, mobilità green, piano Caruggi, rigenerazione urbana, cultura, turismo sostenibile, transizione digitale).

A completamento, due tavole rotonde nazionale e internazionale che coinvolgono città e realtà regionali territoriali in un confronto sulle sfide da affrontare per raggiungere la piena sostenibilità per le prossime generazioni e una sessione di interviste dove stakeholder, partner e soggetti territoriali testimonieranno il loro impegno sapendo che l’ecosistema umano che li porta avanti persegue un unico grande obiettivo: la sostenibilità per una Genova futura al 2030 e soprattutto al 2050.