Transenne e decadenza, in consiglio comunale sbarca il caso del cimitero di Rivarolo - Genova 24

Genova. Tombe semi distrutti, ossari come ruderi, transenne e grate che impediscono l’accesso alle zone più degradate, marmi danneggiati, sterpaglie: così si presenta in alcune sue parti il cimitero di Torbella, a Rivarolo, in Valpolcevera. E così lo hanno trovato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno effettuato un sopralluogo sul posto, spronati dai cittadini.

“Una situazione vergognosa” quella descritta durante il consiglio comunale di oggi dal consigliere pentastellato Stefano Giordano, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al vicesindaco e assessore ai Servizi cimiteriali Massimo Nicolò.

Giordano ha evidenziato il degrado non solo estetico ma anche strutturale sottolineando come la presenza di transenne e reti da una parte impedisca ai familiari di visitare la tomba dei loro cari, ma dall’altra sia insufficiente a garantire la sicurezza nel camposanto. “Ci sono scalinati, camminamenti e corridoi dove il terreno è irregolare e una persona anziana o con problemi di deambulazione potrebbe cadere e farsi male”, dice Giordano. Secondo il M5s la manutenzione è “insufficiente e inadeguata”.

Il vicesindaco Nicolò, dal canto suo e da quello della giunta, ammette che ci sia del lavoro da fare “inutile nascondersi dietro un dito” ma, dopo aver ricordato che “sono oltre vent’anni che i 35 cimiteri cittadini hanno bisogno di interventi” ha precisato che l’amministrazione “non è assente”.

Poi Nicolò ha ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati effettuati al cimitero Torbella di Rivarolo alcuni interventi di sfalcio, quattro per la precisione, la pulizia delle scalinate e l’installazione di 270 nuovi ossari. “Cose da fare ce ne sono, questa sarà sicuramente una goccia nell’oceano ma non abbandoniamo”, conclude.