Traffico portuale, assessore Maresca: “Prioritaria la realizzazione del nuovo varco di Ponente” - Genova 24

Genova. «Il nuovo varco di Ponente, già inserito negli interventi di collegamento al porto della legge Genova, è l’opera che con maggior forza è richiesta dagli operatori portuali per alleggerire i flussi di traffico da e per lo scalo genovese» – a dirlo l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca nell’ambito del tavolo Porto-Città che si è tenuto questa mattina e a cui hanno partecipato i rappresentanti della portualità genovese – Spediporto, Assagenti – dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale, Guardia di Finanza, polizia locale, Agenzia delle Dogane.

“Ho convocato il tavolo – spiega l’assessore Maresca – per affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi sia sul traffico cittadino sia sui flussi in ingresso alle aree portuali. La necessità di snellire e velocizzare i flussi è ormai evidente, ma per arrivare a una soluzione efficace è indispensabile che ci sia l’impegno fattivo di tutti i soggetti coinvolti”.

E continua: “Pertanto nella prossima riunione apriremo un piano operativo di concertazione in cui gli operatori portuali poteranno una short list con gli interventi ritenuti prioritari e per i quali l’Autorità di sistema portuale darà un cronoprogramma per la realizzazione”.

Infine conclude: “Il varco di Ponente, già individuato nel 2019 nel programma straordinario delle opere per lo scalo post crollo del Morandi, ha sicuramente un carattere di urgenza per la velocizzazione dei flussi e per la mitigazione dell’impatto sulla viabilità cittadina”.