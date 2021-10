Toshiba vende lo stabilimento di Trasta a una holding tedesca: 56 lavoratori a rischio - Genova 24

Genova. Una mail inviata alle ore 20.33 del 7 ottobre ha annunciato ai dipendenti Toshiba la vendita dell’intera business unit genovese che ha sede a Trasta a una holding tedesca. Una doccia fredda che arriva a pochi giorni dal grido d’allarme lanciato dalla Fiom per una situazione diventata incomprensibile.

Toshiba TD è l’erede di Ansaldo Trasmissione & Distribuzione, storico pezzo dell’industria genovese che in città oggi occupa 56 lavoratori tra gli uffici di Sampierdarena e la fabbrica di Trasta.

“La vendita è avvenuta sottraendosi a qualunque confronto – denuncia la Fiom Cgil – e malgrado le continue richieste di chiarimenti formulate dalla Fiom e dalla rsu. È quindi stata una scelta deliberata quella del Board di Toshiba T&D di escludere qualunque confronto con i lavoratori escludendo completamente i loro rappresentati da un proficuo confronto tra le parti”.

Il futuro ora è del tutto incerto proprio “perché, con la vendita, non sono state rese note le condizioni che interessano i lavoratori, le loro famiglie e le loro prospettive lavorative”.

“La Fiom Cgil di Genova e la propria rsu lotteranno per la difesa dei posti di lavoro a Genova e la continuità di reddito di tutti i lavoratori ex Toshiba” dice il sindacato. Lunedì 13 ottobre si terrà un incontro sindacale e per il 14 l’assemblea dei lavoratori che dovrà decidere le modalità della mobilitazione.