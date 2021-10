Toshiba Td acquistata da una società che si occupa di ristrutturazioni aziendali: il 28 ottobre tavolo in Regione - Genova 24

Genova. Tavolo in Regione la prossima settimana sul futuro di Toshiba td, l’azienda ex Ansaldo Trasmissione & Distribuzione, storico pezzo dell’industria genovese che divide il suo core business tra sotto stazioni e sistemi di trasmissioni in corrente continua e che recentemente la casa madre ha deciso di vendere.

La Toshiba Td, con sede a Trasta, impiega attualmente 57 dipendenti: qualche anno fa erano un centinaio, ma la strategia di Toshiba di non sostituire il personale uscito dall’azienda insieme a quello di non prendere nuove commesse si è palesata solo negli ultimi mesi e aveva portato proprio la Fiom a lanciare l’allarme.

Poi in una mail la conferma della vendita. “Quello che ci preoccupa è che la Mutares – spiega Stefano Bonazzi, segretario genovese della Fiom – è un’azienda che si occupa di ristrutturare le altre aziende per poi rimetterle sul mercato”.

Quindi non si tratta di una chiusura al momento ma “quello che ci preoccupa è il tipo di ristrutturazione che possono avere in mente – spiega il segretario dei metalmeccanici della Cgil – oltre al fatto che finora non è stato possibile alcun confronto con l’azienda. Come Fiom ovviamente non accetteremo esuberi e difenderemo ogni singolo posto di lavoro”.

Il primo confronto è fissato con la Regione il 28 ottobre alle 15