Tornano gli spot turistici della Liguria con Maurizio Lastrico: ecco le nuove "puntate" - Genova 24

Liguria. È stata presentata ieri sera al Teatro Centrale di Roma la campagna di promozione della Liguria che ha visto il suo esordio nella scorsa edizione del Festival di Sanremo e che si arricchisce di due nuovi episodi per l’edizione autunno inverno 21/22.

Ancora una volta l’attore “cameriere” Maurizio Lastrico ha fatto da paciere durante le schermaglie di una coppia, interpretata da Claudia Potenza e da Nicolas Vaporidis. Il messaggio di Lastrico è chiaro: la Liguria è bella sempre e comunque, al mare e in montagna, d’estate e d’inverno.

La campagna presentata ieri sera a Roma dal presidente Giovanni Toti, insieme all’assessore al turismo Gianni Berrino, al regista Fausto Brizzi e all’attrice Claudia Potenza, andrà in onda sulle principali reti televisive nazionali e sui social.

“Abbiamo deciso di realizzare un sequel della campagna estiva – ha spiegato il presidente Giovanni Toti – per promuovere la nostra bellissima regione, confortati dal grande successo della precedente campagna e soprattutto dai numeri che il turismo ha fatto registrare in Liguria in questa estate, con quasi 7 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Ringraziamo il regista Fausto Brizzi che è bravo e fortunato visto che nel 2021 abbiamo battuto il record dei visitatori”.

“Avevano scommesso su una grande stagione turistica ipotizzando 8 milioni di presenze ma siamo già a 8 milioni e 400 mila e siamo ancora ad ottobre – ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni Berrino – sappiamo che la destagionalizzazione sarà un’arma in più per una regione che come dice gli spot è splendida in tutti i periodi dell’anno”.

“La campagna presenta diversi claim – ha spiegato il regista Fausto Brizzi – che si rifanno ironicamente a grande campagne popolari della comunicazione italiana. Una formula vincente che abbiamo deciso di riproporre per lanciare un messaggio ancora più chiaro: la Liguria è rimasta come sempre uno scrigno di bellezza. Uno scrigno di cui sono sempre più innamorato, tanto da aver comprato casa in Liguria e tanto da sentirmi Ligure a tutti gli effetti”.