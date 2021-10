Tamponamento tra più auto sulla A10, un ferito grave e coda tra Arenzano e Varazze - Genova 24

Genova. Si è formata una coda di circa due chilometri, intorno alle 8, ora di punta per il traffico, sulla autostrada A10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Varazze a causa di un incidente.

In un tamponamento tra più auto sono rimaste ferite almeno due persone, una delle quali portata al pronto soccorso in codice rosso. Ma non rischia la vita, dicono i medici del 118.

Stamani traffico intenso con code anche sul nodo autostradale genovese, in particolare per chi è diretto allo snodo tra A7 e A10 in direzione di Milano. Code quindi sulla A10 tra Genova Aeroporto e Sampierdarena e sulla A12 tra Genova Est e Bolzaneto.

A causa dei soliti cantieri Aspi ci sono tre chilometri di coda tra Rapallo e Chiavari sulla A12 in direzione di Livorno, mentre un chilometro – sulla stessa tratta – è segnalato in direzione opposta.