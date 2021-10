Sviluppo sostenibile e biodiversità: rinnovata la convenzione tra Regione Liguria e Università di Genova - Genova 24

Genova. Via libera dalla Giunta regionale di martedì 5 ottobre, su proposta del vice presidente e assessore ai Parchi Alessandro Piana, al rinnovo quadriennale della convenzione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per lo sviluppo sostenibile e la gestione del patrimonio naturalistico, dei Parchi e della rete Natura 2000.

“Con questo accordo nello spirito di una reciproca collaborazione – spiega il vice presidente Piana- si desidera promuovere la formazione di figure professionali sempre più qualificate, nonché garantire il costante supporto metodologico e scientifico alle attività della Regione. Un ulteriore strumento per tutelare l’ambiente, per favorire lo sviluppo dei green jobs e aumentare lo scambio di informazioni e dati, rinnovando al contempo la coscienza collettiva nel segno di un crescente rispetto per la natura e il nostro territorio”.

“Una importante collaborazione tra Regione Liguria e Università nel segno del green – gli fa eco il rettore Federico Delfino – La tutela dell’ambiente e gli studi sulla sostenibilità rappresentano settori formativi e di ricerca su cui il nostro Ateneo sta investendo e intende ancora di più investire nei prossimi anni, creando figure professionali con competenze specifiche”.