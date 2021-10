Strade e collegamenti ferroviari ancora in difficoltà: chiuse le statali dei Giovi e del Turchino - Genova 24

Liguria. Prosegue il lavoro del personale Anas e delle forze dell’ordine che nelle scorse 48 ore hanno lavorato per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato il Nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte.

In Liguria resta chiusa la statale 35 “dei Giovi” in località Ronco Scrivia per la presenza di detriti sul piano viabile. Chiusa ancora anche la statale 456 “del Turchino” in località Rossiglione.

Nell’alessandrino resta provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 456 “del Turchino” tra la rotonda di Belforte Monferrato (km 71,600) e il confine regionale con la Liguria (km 78,764) a causa di allagamenti e detriti sul piano viabile in tratti saltuari. La chiusura è stata istituita in via cautelativa nella mattina di ieri anche in seguito alla ricezione degli allarmi di movimento versante scattati dai primi sensori installati sulla frana di Gnocchetto di Ovada.

Anche la situazione dei treni è difficile: Trenitalia non ha ancora ripristinato la linea Genova-Ovada-Acqui Terme. Ci si affida a dei bus sostitutivi.