Spada, San Salvatore di Cogorno ha ospitato la prova di qualificazione regionale Under 20 - Genova 24

Cogorno. È cominciato anche per gli Under 20, con la disputa delle prove di qualificazione regionali valide per l’ammissione alle prove zonali delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20), il lungo cammino che si concluderà nel prossimo mese di maggio con i campionati italiani.

Nelle due gare disputate presso l’Impianto Sportivo San Martino di San Salvatore di Cogorno, con l’organizzazione del Comitato regionale ligure della FIS, si sono imposti due atleti del Circolo della Spada Liguria, Alice Viscardi e Luigi Gibelli.

Nella prova femminile Under 20 Alice Viscardi ha superato in finale Claudia Del Regno (Cesare Pompilio) col punteggio di 12-10; salgono sul terzo gradino del podio Margherita Pugliese (Circolo della Spada Liguria) e Lavinia Zini (Genovascherma). Entrano nella finale a otto anche Letizia Bragato (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), Giorgia Armaleo e Gaia Moretti (Cesare Pompilio) e Camilla Salidu (Circolo della Spada Liguria).

Podio identico anche per la categoria Cadette. In totale sono 18 le atlete qualificate in ciascuna categoria.

Nella prova maschile Under 20 Luigi Gibelli (Circolo della Spada Liguria) ha battuto in finale Andrea Amodio (Genovascherma) per 14-7 con Niccolò Penna (Circolo della Spada Liguria) e Samuele Denicolai (Genovascherma) appaiati sul terzo gradino del podio. Completano l’elenco degli otto finalisti Edoardo Marzullo e Valerio Pistacchi di Genovascherma, Ludovico Galleani del Circolo della Spada Liguria e Tommaso Nicchia di Chiavari Scherma.

Luigi Gibelli è primo anche nella categoria Cadetti, dove il podio è completato da Niccolò Penna secondo e Tommaso Nicchia terzo a pari merito con Vincenzo Medina (Genovascherma). 21 in totale sono gli atleti qualificati nella categoria Giovani e 11 nella categoria Cadetti.