Sopraelevata, tragico rimpallo sui cavi crollati nel derby tra Comune e Porto - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Enrico Vigo.

“Il Comune pare che abbia attribuito all’Autorità Portuale la paternità del cavo dismesso da 30 anni crollato nel weekend, con feriti e danni (poteva andare molto peggio).

Ora l’Autorità Portuale nel tentativo i scrollarsi responsabilità punta il dito verso il Comune dichiarando di non aver mai avuto “warning” da parte del Comune in ordine a possibili criticità e rischi. Insomma uno non controlla, l’altro neppure, intanto il palleggio brasiliano va avanti con tecnica sperimentata, quella dello scaricabarile.

Sarà la Magistratura l’arbitro di questa triste partita, tuttavia entrambi i “palleggiatori” non possono chiamarsi fuori, ognuno per la propria fetta di responsabilità.

I genovesi non possono stare tranquilli se la “sicurezza” non ha protocolli aggiornati e se la “diligenza del buon padre di famiglia” non si fa strada nel Porto e in Città nei relativi Enti istituzionali che governano e ammministrano i campi di loro competenza. Questo derby cittadino rischia di essere uno dei peggiori mai giocati.Inoltre la questione più sconvolgente è la questione “controlli”, pare che siano stati fatti in tempi diversi:

1. controlli a “campione”

2. controlli “visivi”.

A me non sembra che per un manufatto vetusto come la sopraelevata (e l’importanza che ha nella mobilità urbana) sia sufficiente accontentarsi di questi “alibi” che non reggerebbero in caso di tragedia in stile “Morandi”.

Visto quanto è successo con i cavi crollati, abbiamo avuto il solito “stellone” che ci ha protetti con danni seppur gravi comunque limitati.

Credo che più che la “politica”, non certo esente da colpe, siano da mettere sotto accusa gli “apparati” di Comune e Porto, che l’accaduto conferma inadeguati per protocolli e gestione della sicurezza”.

Enrico Vigo