Sopraelevata, Pirondini (M5s): "Serve una risposta chiara sullo stato di manutenzione" - Genova 24

Genova. “Quali sono le reali condizioni della Sopraelevata genovese? Sono anni che, come gruppo consiliare, chiediamo chiarimenti sullo stato di salute dell’infrastruttura cittadina: con insistenza, dal settembre 2018, abbiamo interrogato in merito la civica amministrazione. Oggi, alla luce di quanto successo domenica pomeriggio, ci sembra vitale chiarire una volta per tutte, e all’interno di quest’aula, quale sia lo stato di manutenzione di quest’opera particolarmente importante per la nostra città”.

“Crediamo sia inoltre doveroso chiarire a chi appartengono i cavi che hanno ferito tre cittadini e danneggiato alcune auto. E chi avrebbe dovuto controllare sulla corretta manutenzione dell’infrastruttura. Senza troppi giri di parole, la nostra domanda è: l’amministrazione comunale è in grado di garantire l’assoluta sicurezza della Sopraelevata?”.

Così, il capogruppo comunale del M5S Luca Pirondini in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Aspi e dall’assessore Piciocchi circa lo stato di salute della Sopraelevata, interessata nel fine settimana da un grave incidente.