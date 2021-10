Sollevamento pesi, le atlete della Chiavari Powerlifting vincono due ori, un argento e un record italiano - Genova 24

Chiavari. Due ori, un argento e un record italiano. Questo il bottino di sabato e domenica delle ragazze della Chiavari Powerlifting al Trofeo Bartoletti di panca piana tenutisi al Palafipl di San Zenone al Lambro in provincia di Milano.

La prima a salire sul gradino più alto del podio è stata Samantha Victoria Peri che nella categoria subjunior -47 kg ha sollevato 62 chili, segnando il record nazionale che le è valso anche l’oro.

Con lei è salita al primo posto anche Jasmine Ciarlone che nella categoria Senior -47 kg ha sollevato 65 chilogrammi, affermandosi la più forte nella sua categoria di peso.

Ottimo anche l’argento di Giada Campomenosi che a soli 16 anni nella categoria subjunior -52 kg ha sollevato 50 chili, conquistando così il secondo posto.

“Si tratta di risultati che confermano il nostro lavoro degli ultimi anni”, spiega Fabio Riccobaldi che guida la palestra di via Aurelia, nonché allenatore di Peri e Ciarlone, mentre Campomenosi è allenata da Sonia Parlanti.

“Samantha ha migliorato il suo primato, segnando il suo ennesimo record nazionale. Per lei quello di oggi rappresenta il culmine dell’esperienza nella categoria subjunior per la quale ha stabilito nuovi standard a livello nazionale, visto che da gennaio passerà alla categoria junior. Con Jasmine, invece, siamo arrivati a un risultato che sapevamo nelle nostre possibilità e sono convinto che potremo migliorarlo. Solo per poco non ha conquistato il record italiano. Poi voglio segnalare il grande risultato di Giada che a 16 anni rappresenta a pieno titolo il massimo delle potenzialità di questo sport, grazie anche all’intenso lavoro fatto con Sonia Parlanti. Sono grato a tutte loro per l’impegno e per aver creato un vero spirito di famiglia nella palestra. Credo che questo sia la vera base dei nostri risultati.”