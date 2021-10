Frana sulla A26, autostrada chiusa tra Masone e Ovada: bloccato anche il Turchino - Genova 24

Aggiornamento ore 15.00 – La A26 è stata chiusa tra il bivio con l’A10 Genova Ventimiglia e Ovada, in direzione Gravellona Toce

Genova. L’autostrada A26 Pra’-Gravellona Toce è stata chiusa intorno alle 13 tra Masone e Ovada, in direzione nord, a causa di uno smottamento all’altezza di Ovada.

Il fango proveniente da una collina si è riversato sulla carreggiata in seguito alle abbondanti piogge delle ultime ore. La frana è segnalata all’altezza del chilometro 22 vicino alla Galleria Broglio.

Rimane chiuso, al momento, anche il tratto dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’autostrada A10, in direzione sud.

A seguito delle precipitazione, anche la SS456 del Turchino è stata chiusa in via precauzionale. Pertanto, per gli utenti provenienti da Livorno e diretti a Milano, si consiglia di percorrere l’autostrada A7. Per gli utenti provenienti da Savona e diretti a Milano e Torino, invece, si consiglia di percorrere l’autostrada A6.

Sul luogo dell’evento è intervenuta la polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Grazie all’apertura di uno scambio di carreggiata provvisorio, i veicoli rimasti in coda prima dell’uscita di Masone vengono fatti tornare indietro verso Genova.