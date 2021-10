Sicurezza, Consiglio dei Ministri nomina Orazio D'Anna nuovo questore di Genova - Genova 24

Genova. Su proposta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese il Consiglio dei ministri ha deliberato “il rientro dalla posizione di fuori ruolo e nomina a dirigente generale del dirigente generale di pubblica sicurezza dott. Orazio D’Anna, rientra dalla posizione di fuori ruolo per assumere l’incarico di Questore di Genova”.

La notizia arriva direttamente da palazzo Chigi: D’Anna , originario di Acireale, in polizia dal 1985, laureato in giurisprudenza, sposato, due figli, ha svolto incarichi in particolare a Milano e, dal 2011, è stato questore a Bolzano Chieti, Ferrara, Livorno, L’Aquila.

Nel 2018, ha conseguito la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza. Prende il posto di Vincenzo Ciarambino in ruolo da marzo 2019, dopo essere stato vicario dal 2011 al 2014. Ciarambino è stato nominato questore a Torino.