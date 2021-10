Sicurezza a Sampierdarena, servizio di controllo straordinario da parte della polizia - Genova 24

Genova. Servizio di controllo straordinario della polizia ieri a Sampierdarena. Ad operare i poliziotti del Commissariato Cornigliano, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine.

Particolare attenzione è stata dedicata nei controlli alla zona di Piazza Vittorio Veneto, Via Avio, Via Fillak, Via Molteni, Via Cantore e zona Fiumara.

In totale sono state controllate 31 persone di cui 8 con precedenti e controllati 3 esercizi commerciali con accertamento del possesso del green pass all’interno degli internet point. Un genovese di 27 anni è stato denunciato per spaccio. di una trentina di grammi tra hashish e marijuana e la somma di 390 euro.

Denunciato per ricettazione anche un 31enne italiano che stava guidando uno scooter risultato rubato a settembre e che a suo dire gli era stato consegnato la mattina precedente da un conoscente. Il proprietario è stato rintracciato e gli è stato riaffidato lo scooter che, dopo il furto, era stato riverniciato di nero, essendo in origine rosso.