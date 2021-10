Si spaccia per un'agente di polizia e riesce a farsi accreditare 3mila euro: denunciata - Genova 24

Sestri Levante. Una donna di 40 anni ha contattato telefonicamente un ragazzo di 27 e spacciandosi per un’appartenente alla polizia, gli ha fatto credere che vi era in atto un tentativo di frode sul suo conto corrente e lo ha invitato così ad andare presso uno sportello bancomat e a seguire tutte le sue indicazioni. In questo modo la donna è riuscita a farsi accreditare oltre 3mila euro.

Il giovane non appena si è accorto della truffa è andato direttamente dai carabinieri per denunciare l’accaduto.