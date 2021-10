Si rompe un braccio cadendo in un dirupo mentre cerca i funghi: 75enne recuperato nel bosco dei laghi del Gorzente - Genova 24

Genova. Una uscita per funghi finita con una corsa all’ospedale, dopo un non facile recupero da parte dei volontari del soccorso alpino. Questa la brutta avventura di un uomo di 75 che questa mattina è rimasto ferito gravemente dopo una rovinosa caduta in un bosco in zona Piani di Praglia.

L’uomo, un anziano di 75 anni, era uscito da solo per cercare funghi, quando, in un passaggio forse sottovalutato tra alberi e rocce nei pressi dei laghi del Gorzente, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente per qualche metro e rompendosi un braccio.

L’infortunato è stato raggiunto e medicato dalle squadre del soccorso alpino ligure, allertate dallo stesso. Dopodichè è stato aiutato a risalire attraverso anche l’utilizzo di corde (intervento in collaborazione con i Vigili del Fuoco). E’ stata la pubblica assistenza di Campomorone a trasportare l’uomo al pronto soccorso.