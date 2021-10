Sgombero Terra di nessuno, Rifondazione comunista: "Bucci sindaco Legaiolo" - Genova 24

Genova. “Bucci, appiattito a pelle di leopardo sulle posizioni fascistoidi dei suoi assessori, ben connotati politicamente, corre in loro aiuto, all’indomani di quei risultati elettorali che hanno visto 1 italiano su 2 non andare al voto, congiuntamente ad un calo dei consensi della destra”. Lo dice in una nota Giovanni Ferretti, segretario della Federazione di Genova di Rifondazione Comunista

“Non solo musica, ma impegno antifascista e di riqualificazione di una delle tante aree degradate delle periferie della nostra città”: questo secondo rifondazione comunista era il centro sociale Terra di nessuno.

Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti “sono al fianco di tutte le esperienze di socialità che nascano dall’esigenza di aprire spazi di confronto e di partecipazione che esulino dai circuiti commerciali e dall’appiattimento culturale tanto necessario ai disvalori capitalistici” aggiunge il segretario della nota e “al fianco del TDN e degli altri centri sociali che operano per evitare che intere generazioni di giovani (e meno-giovani) siano relegate e confinate in un immaginario fatto di caroselli, pieno di aperitivi e bianchissimi sorrisi”.

“Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti – conclude la nota – sono al fianco di tutti quelli che credono che disturbare il conducente sia l’essenza stessa della cultura e della democrazia”