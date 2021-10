Sgombero Terra di Nessuno, la Cgil: "La scelta del Comune è incomprensibile" - Genova 24

Genova. Anche la Camera del Lavoro di Genova interviene in merito allo sgombero di questa mattina che ha riguardato il centro sociale Terra di Nessuno. “E’ difficile comprendere la tempistica di questa azione muscolare da parte del Comune – commentano dalla Cgil – lo sgombero avviene sulla base di una decisione autonoma del Comune mentre da tempo è in corso un confronto con il coordinamento dei comitati di Oregina Lagaccio e con il sindacato circa l’uso di quella porzione di territorio”.

“Nel corso dei confronti il Comune di Genova, da Piciocchi a Campora a Carratù si è sempre impegnato a trovare un’altra collocazione al centro sociale prima di arrivare allo sgombero, quindi l’accelerazione di oggi risulta incomprensibile e non condivisibile”, prosegue il sindacato.

Secondo Linea Condivisa, si è trattato di un fatto “del tutto inaudito e caratterizzato da elementi politici che non possono essere sottovalutati”.

“Uno sgombero di cui, per lo meno ad una prima analisi, la Questura di Genova sembra essere estranea, organizzato dal Comune del sindaco senza nessun preavviso, che sarebbe invece sicuramente servito per trovare una soluzione condivisa – dichiara il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino – Magari siamo maligni, ma a fronte dei risultati non brillanti della Lega, il sindaco Bucci si inventa proprio un’iniziativa di stampo leghista, il cui indirizzo politico è sempre stato quello di negare spazi sociali e autogestiti”.

Proprio in questo frangente verrebbe da parafrasare una famosa canzone, “Che fretta c’era”, ma certo, forse l’urgenza non era né di carattere amministrativo né di carattere operativo, bensì piuttosto, di carattere politico.

“Stamattina, appena appresa la notizia, mi sono recato, insieme ad un centinaio di persone, davanti alla sede del centro sociale Terra di Nessuno, – prosegue il consigliere regionale Gianni Pastorino – per manifestare il mio dissenso verso una scelta che ha come al solito l’espressione dell’idea che Bucci possiede della città: autoritaria, non inclusiva, contraria a ogni forma di dissenso e da governare con il pugno di ferro, invece di intavolare dialoghi costruttivi, soprattutto con un mondo giovanile che oggi a Genova chiede sempre di più punti di aggregazione, di elaborazione ma anche di sana socialità”.