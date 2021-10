Sgombero Tdn, Lodi (Pd): "Fretta di intervenire senza una vera progettualità per quest'area" - Genova 24

Genova. “Vorremmo capire tutta questa fretta di intervenire, su quell’area c’era una discussione aperta da tempo e un tavolo di confronto con la giunta, il progetto di un centro di educazione ambientale non lo conosce nessuno”.

Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd, dalle prime ore di questa mattina è davanti al centro sociale Terra Di Nessuno, sgomberato dalle forze dell’ordine in applicazione di una sentenza del Tar. “La nostra presenza qui – dice – è per monitorare che le persone siano trattate come devono essere trattate nel rispetto dei diritti di tutti ma quello che ci stupisce è la tempistica improvvisa di questo sgombero”.

Lodi aggiunge: “E’ arrivato un provvedimento del Tar e in due ore si è deciso di agire ma fa pensare il fatto che certe forze politiche, ieri sera, abbiano avvisato di quello che sarebbe successo”.

La consigliera Dem aggiunge: “Il Tdn è una realtà storica e che ha sempre dialogato con le altre realtà del quartiere, se c’erano delle conflittualità sarebbe spettato all’amministrazione gestirle, non basta demandare questo compito alle forze dell’ordine, inoltre sarebbe meglio, per il bene della città e di tutti, che dietro queste azioni di forza ci fossero dei contenuti, delle idee e delle proposte sulle quali tutti siano coinvolti”.

“Ricordiamo che c’è una sentenza del Tar che prevede che il Comune sia obbligato a procedere con questo sgombero, quindi stiamo facendo qualcosa che ci è stato prescritto dai giudici amministrativi, la situazione è calma e tranquilla come è giusto e deve essere e mi auguro che tutto prosegua senza la necessità di alcuna forma di violenza”. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale, Lega, fa il punto sullo sgombero del centro sociale Tdn e risponde alle critiche del centrosinistra che hanno parlato di tempistiche da operazione elettorale da parte del Carroccio.

“Mi pare strano perché le elezioni ci sono state la settimana scorsa e le operazioni elettorali uno le fa prima e non dopo. Ci sarebbero state in qualsiasi caso critiche sulla tempistica”. Qualcuno ha anche criticato l’uso della forza. “Quello che vi posso dire è che ci troviamo di fronte al contrario, abbiamo fatto accedere chi ne ha fatto richiesta e stiamo evitando ogni forza di violenza e di uso coattivo della forza. Mi pare che siano quanto meno critiche pretestuose”, conclude.