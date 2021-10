Sgombero centro sociale Tdn, Toti: "La sinistra difende chi lanciava freccette sulla mia faccia" - Genova 24

Genova. “Cosa succede se a Genova il Comune sgombera il centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio a seguito di una sentenza del Tar che lo prevedeva? In un mondo normale l’opposizione ringrazierebbe per l’operazione di ripristino della legalità, in Liguria la sinistra scende in strada a fianco di chi occupava illegalmente l’immobile e colleziona comunicati stampa ufficiali di condanna”. È il commento del presidente ligure Giovanni Toti dopo lo sgombero di questa mattina.

“La sinistra in Liguria difende persone che coltivavano marijuana e per hobby lanciavano freccette sulla mia faccia, quella del sindaco Bucci e di tutti leader politici del centrodestra. Per questo particolare inquietante ci aspettiamo la stessa solerte solidarietà”, accusa Toti.

“Siamo e saremo sempre dalla parte della legalità e ci aspettiamo che sia così per tutti quelli che ricoprono un ruolo istituzionale. Le nostre città non sono e non saranno mai quelle dei centri sociali che coltivano droga, che incitano alla violenza e che occupano illegalmente uno spazio che noi vogliamo restituire agli abitanti del quartiere. Non molliamo, i liguri ci hanno scelto per questo e non torneranno indietro. Questa terra non è di nessuno, è dei liguri che la amano”, ha concluso.