Sestri ponente, botte e minacce alla ex che riesce anche a far licenziare: arrestato stalker 49enne - Genova 24

Genova. Una storia di violenze e soprusi durata anni e che fortunatamente è stata ora interrotta grazie al coraggio della vittima e all’intervento del giudice.

La donna, con un matrimonio alle spalle e due figli ha conosciuto il nuovo compagno circa 8 anni fa. All’inizio, come sempre, tutto bene ma l’uomo, un genovese, si è rivelato pian piano molto geloso e violento anche a causa del consumo di alcol e psicofarmaci.

A ottobre 2020 finalmente, dopo uno dei tanti episodi violenti, decide di lasciarlo: in tutta risposta lui va dove lavora, le lancia addosso una bottiglia di birra e lei cerca rifugio all’esterno ma lui continua a picchiarla e nonostante alcuni passanti glielo tolgano di dosso.

La vittima viene aggredita anche dal figlio del 49enne insieme alla moglie. Qualcuno chiama il 112 e interviene una pattuglia della polizia a cui però la donna non racconta la verità e rifiuta l’intervento dell’ambulanza. A distanza di qualche ora si rende conto di stare male e va da sola al pronto soccorso dove le riscontrano una serie di traumi e la frattura del naso con prognosi di 30 giorni. Anche questa volta non denuncia perché pensa che se non lo fa, lui la lascerà in pace.

E invece le aggressioni e le minacce proseguono. Sul cellulare, decine e decine di messaggi vocali dove le dice che le staccherà la testa.

Molti episodi accadono dove la donna lavora così il titolare decide di lasciarla a casa perché “non vuole problemi”: quindi non ha più lavoro e non ha più soldi da portare a casa.

Anche per questo, una decina di giorni fa, ha trovato il coraggio di andare al Commissariato Sestri e di raccontare tutto.

Grazie agli elementi raccolti, tra cui il fatto che il 49enne era stato seguito per qualche anno da un centro di salute mentale e che avesse già precedenti di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, è stata ottenuta la custodia cautelare in carcere.

La donna nel frattempo dalla prossima settimana comincerà un nuovo lavoro.