Sestri Ponente, al via i laboratori del teatro Akropolis per bambini e ragazzi - Genova 24

Genova. In programma fino a maggio 2022 i corsi di teatro per bambini e ragazzi di Teatro Akropolis, a Sestri Ponente. Forte di una ormai decennale tradizione di formazione ed educazione alla teatralità, attraverso collaborazioni con istituti scolastici, istituzioni e associazioni del territorio, Akropolis presenta anche quest’anno percorsi che mirano a favorire la socializzazione e la crescita dei più giovani attraverso un’offerta innovativa, pensata anche per contrastare le ripercussioni dell’isolamento cui i ragazzi sono stati costretti dall’emergenza sanitaria.

È ancora possibile iscriversi ai corsi di teatro di Teatro Akropolis, a Sestri Ponente, partiti il 27 settembre, attivi fino a maggio 2022 e dedicati alle fasce di età 6-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, e tenuti da operatori e attori professionisti di Akropolis, con un’esperienza pluriennale nel campo del teatro educazione. La prima lezione è di prova e gratuita.

Il percorso dedicato ai più piccoli sarà incentrato principalmente sul gioco, la percezione di sé nello spazio, il movimento, l’ascolto degli altri, il controllo dell’equilibrio, lo sviluppo dei riflessi e la capacità di dosare la propria energia nella relazione con l’altro. Quello per la fascia intermedia si concentrerà sullo sviluppo del senso critico, delle capacità comunicative, relazionali, di concentrazione e creative, mirando a sbloccare ostacoli fisici e a sciogliere tensioni emotive; saranno inoltre previste letture di autori significativi del ‘900, non direttamente affrontati nei percorsi scolastici per costruire poi discussioni e improvvisazioni a partire dalla parola scritta. Per i più grandi è prevista anche l’introduzione, insieme al consueto lavoro fisico-performativo di attività teoriche legate alla letteratura, alla musica e alle arti visive, con l’obiettivo di condurre i partecipanti verso un rapporto più maturo con la creatività e l’immaginazione. Attraverso la visione guidata di spettacoli dal vivo, in vari festival e eventi, tra cui la XII edizione di Testimonianze ricerca azioni, in programma dal 4 al 14 novembre 2022, i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo delle arti performative contemporanee, maturando un personale senso critico e muovendo i primi passi verso una partecipazione attiva alla vita culturale e artistica di una comunità.

Teatro Akropolis organizza anche un ampio ventaglio di proposte rivolte alle scuole del territorio, con laboratori curriculari, completamente gratuiti, rivolti alle classi di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Molte di queste realtà sono collocate in un contesto toccato da un forte processo immigratorio e da fenomeni di frammentazione del nucleo famigliare, che sfociano spesso nell’abbandono scolastico. Nel 2020, nonostante le restrizioni dettata dall’emergenza sanitaria, i laboratori di Teatro Akropolis hanno visto la partecipazione di oltre 700 bambini e ragazzi, la collaborazione con 53 gruppi-classe appartenenti a 4 Istituti Comprensivi e hanno registrato un grande apprezzamento da parte di studenti, famiglie e insegnanti. Questa adesione straordinaria ha ampiamente superato le previsioni e ha gettato le basi per un proficuo dialogo tra associazioni e istituzioni scolastiche. Il buon esito è anche frutto di un’effettiva urgenza legata alla brusca perdita della capacità di relazione, con conseguente tendenza all’isolamento soprattutto dei soggetti più giovani e più fragili.

La metodologia formativa proposta da Teatro Akropolis si basa sulla premessa che il teatro educazione è veicolo privilegiato per favorire percorsi di benessere, è fondata sui più innovativi orientamenti in campo performativo-teatrale e ha fra i suoi scopi quello di superare le differenze culturali e le barriere linguistiche.

Tutti i corsi di Teatro Akropolis adottano le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in merito al contenimento dei contagi da Covid-19.

Per maggiori dettagli visitare la pagina www.teatroakropolis.com/laboratori-corsi/bambini-ragazzi/