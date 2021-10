Sestri Levante, inaugurazione Centro Ricerca MYW.AI - Genova 24

Sestri Levante. Il 19 ottobre apre a Sestri Levante presso l’ex convento dell’Annunziata il nuovo Centro di Ricerca e Innovazione Digitale MYW.AI realizzato da un gruppo di investitori privati (Knowhedge S.r.l., Zenatek S.p.A.) con il supporto di Ligurcapital, Invitalia, e Back2Work (Gruppo Intesa) per promuovere attività di ricerca all’avanguardia intese a favorire l’adozione di nuove tecnologie – quali l’Intelligenza Artificiale, l’Internet delle Cose e la Blockchain – nei settori dell’Industria 4.0, delle Smart City e delle applicazioni Biomedicali.

Per l’occasione si incontreranno nella cornice della Baia del Silenzio di Sestri Levante importanti aziende (Ansaldo Energia, Mitsubishi Electric, Duferco Energia, Esaote, Leonardo), enti di ricerca (Università di Genova, CNR, IIT) e autorità locali per fare il punto su quanto e come gli eventi imprevisti legati alla pandemia stiano modificando le nostre abitudini quotidiane, la formazione dei nostri giovani e le modalità operative del mondo produttivo, rendendo evidente la necessità di una maggior resilienza ottenibile tramite l’innovazione e accelerando verso un Rinascimento 2.0 grazie a quel processo di Trasformazione Digitale che fino a tempi non lontani era solo oggetto di teorizzazioni mentre oggi appare come la via maestra per superare il grave periodo di crisi che ha avuto inizio nel marzo 2020.

Apriranno i lavori il Sindaco di Sestri Levante (Valentina Ghio), l’amministratore di Mediaterraneo Servizi (Marcello Massucco) e gli ideatori e fondatori del nuovo insediamento MYW.AI – Ing. Fabrizio Cardinali e Ing. Valter Ballestro, amministratori delegati rispettivamente di Knowhedge S.r.l. e Zenatek S.p.A. nonché amministratori della startup MYW.AI – che nel Centro di Ricerca di Sestri Levante prevede l’occupazione di oltre 20 ricercatori per realizzare importanti progetti già assegnati al Centro nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione Europea, dei progetti di innovazione dell’Agenzia Spaziale Europea, delle Regioni Liguria e Lombardia nonché da parte di primarie realtà industriali nazionali e internazionali. Fra queste ultime, ESAOTE SpA e Mitsubishi Electric Europe B.V. – Filiale Italiana che in collaborazione con il Centro svilupperanno programmi di innovazione per la manutenzione preventiva rispettivamente di apparati ecografici e robot industriali tramite soluzioni avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale.

Al termine del convegno, previsto per le ore 12.30 circa, il Centro di Ricerca MYW.AI sarà ufficialmente inaugurato con un rinfresco con vista sulla Baia del Silenzio, nella speranza che possa rappresentare un’eccellenza ed un crogiolo di competenze in sinergia con i vari attori interessati del territorio, istituzionali e non.

Il programma

Inaugurazione Centro Ricerca MYW.AI

Martedì 19 ottobre 2021, ex convento dell’Annunziata 9.30-12.30

09.30-10.00 – Registrazione e verifica Green Pass

10.00-10.20- Benvenuto e introduzione alla mattinata: Valentina Ghio (Sindaco di Sestri Levante), Fabrizio Cardinali e Valter Ballestro.

10.20-10.45 – Setting the scene… dalla “Città Perfetta” del Rinascimento alla “Città Esatta” di oggi. Come uscire dalla pandemia grazie ad un nuovo Rinascimento 2.0? (Fabrizio Cardinali, Amministratore Unico Knowhedge S.r.l., Co-CEO MYWAI S.r.l.)

10.45-12.15- Tavole rotonde sul tema “Industria e Ricerca per l’Innovazione, la Resilienza e la Ripartenza per il Territorio. Quale Strategia?”

Moderano : Roberto Pettinaroli (Responsabile Edizione Levante del Secolo XIX) e Marcello Massucco (Amministratore Mediaterraneo Servizi).

Intervengono per l’Industria:

• Luca Manuelli (Chief Digital Officer Ansaldo Energia, Presidente Cluster Italiano Fabbrica Intelligente)

• Gianmichele Piciocco (Marketing Manager South EMEA, Mitsubishi Electric Factory Automation Division)

• Antonio Gozzi (Presidente Gruppo Duferco)

• Franco Fontana (Amministratore Delegato Esaote S.p.A.)

• Andrea Biggio (Industry Consultant Leonardo S.p.A.)

Intervengono per la Ricerca:

• Cristina Battaglia (Responsabile Ufficio Valorizzazione della Ricerca, Consiglio Nazionale delle Ricerche)

• Fabrizio Tubertini (Technology Transfer Manager, Istituto Italiano di Tecnologia)

• Flavio Tonelli (Professore Ordinario Università di Genova, Delegato Regionale Fabbrica Intelligente)

• Maria Cristina Amoretti (Professore Associato Università di Genova, Logica e Filosofia della Scienza, Dipartimento di antichità, filosofia e storia)

12.15-12.30 Inaugurazione del Centro di Ricerca MYW.AI con presentazione stampa.

Interverrà il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.