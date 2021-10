Serie D, oggi si parte con gli anticipi: sfida cruciale tra Sestri Levante e Lavagnese - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo cinque giornate, guardando la classifica, spicca sicuramente un sorprendente Vado in quarta posizione a pari merito con Città di Varese, Derthona e Pont Donnaz, un traguardo entusiasmante a cui la squadra di mister Solari oggi tenterà di dar seguito sfidando proprio gli ostici valdostani. Nella giornata odierna alle ore 15:00 al Chittolina sarà infatti anticipo di giornata contro l’ottima formazione guidata da Roberto Cretaz, tecnico deciso il quale tenterà di espugnare il fortino rossoblù.

Tuttavia non ci sarà soltanto il match di Vado: oggi saranno addirittura sette gli anticipi programmati, questo con anche Imperia, Sanremese, Sestri Levante e Lavagnese pronte a prendersi la scena. Dopo il cambio di allenatore occhi puntati sui nerazzurri del nuovo tecnico Nicola Ascoli, allenatore il quale avrà l’arduo compito di sostituire l’ottimo Paolo Cortellini. Il Borgosesia l’avversaria, l’obiettivo uno soltanto: vincere tentando inoltre di convincere.

Dopo i ritrovati tre punti contro il Fossano alle ore 16:00 sarà invece chiamata a confermarsi la Sanremese allenata da mister Andreoletti, tecnico determinato che sicuramente vorrà bissare il successo ottenuto in occasione della precedente giornata tentando di superare il Saluzzo guidato da Mauro Briano. Infine sarebbe impossibile non menzionare lo scontro in salsa genovese tra Sestri Levante e Lavagnese, una partita di vitale importanza per i padroni di casa rossoblù che, dopo aver conquistato il primo punto in classifica in rimonta in occasione della scorsa giornata, cercheranno adesso di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria.

Domani alle 15:00 sarà invece super sfida in quel di Genova tra Ligorna e Novara, un match di prestigio per i biancoblù che, dopo aver messo in difficoltà il Chieri capolista, tenteranno di fare lo stesso contro i piemontesi guidati da Marco Marchionni. In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali di questa sesta giornata, di seguito elencate:

Il direttore di gara di Sestri Levante-Lavagnese sarà Edoardo Papale della sezione di Torino, fischietto coadiuvato da Damiano Caldarola di Asti e da Nicola Di Meo di Nichelino.

della sezione di Damiano Caldarola di Nicola Di Meo di L’arbitro di Ligorna-Novara sarà invece Valerio Bocchini della sezione di Roma 1. Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia, entrambi della sezione Saronno, saranno invece i guardalinee.

invece Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia, entrambi della sezione Imperia-Borgosesia sarà diretta da Alessandro Negrelli della sezione di Finale Emilia , fischietto coadiuvato da Tommaso Ercolani della sezione di Milano e da Mattia Bettani di quella di Treviglio.

Tommaso Ercolani della sezione di Mattia Bettani di quella di Sanremese-Saluzzo vedrà impegnato il signor Guido Iacopetti di Pistoia , fischietto coadiuvato da Simone Iuliano della sezione di Siena e da Federico Laici della sezione Valdarno.

Simone Iuliano della sezione di Federico Laici della sezione Infine Vado-Pont Donnaz sarà diretta da Dario Acquafredda della sezione di Molfetta. I guardalinee saranno Francesco Marrazzo della sezoine di Bergamo e Carlo Farina di Brescia.