Serie D: Ligorna sconfitto a Chieri - Genova 24

Genova. Sconfitta per il Ligorna quest’oggi in Serie D. Avversario di giornata era il Chieri, compagine capace di superare gli uomini di mister Monteforte, grazie alla rete di Alvitrez al 25’ del primo tempo. Il Ligorna rimane quindi fermo al 13° posto in piena bagarre ligure, alle spalle di Lavagnese e Sanremese e davanti all’Imperia.

CHIERI: Edo, Benedetto, Ciccone, D’Iglio, Conrotto, De Letteriis, Lala (58′ Balan), Alvitrez, Sbarbati (65′ Ponsat), Corsini (71′ Garello), Marras (85′ Morra). A disposizione: Boschini, Calò, Gerbino, Bove, Bianco. Allenatore: Didu.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco (80′ Brusacà), Bacigalupo, Gomes, Brunozzi (70′ Salvini), Donaggio, Raja (62′ Cirrincione), Garbarino A. (70′ Alberto), Silvestri (55′ Botta). A disposizione: Prisco, Ogliari, Garbarino L., Brusacà, Casanova. Allenatore: Monteforte.

ARBITRO: Frosi di Treviglio