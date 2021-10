Serie D, Girone A: il Ligorna strappa un punto ad Asti, 1-1 tra Lavagnese e Vado - Genova 24

Imperia/Savona/Genova. Una settima giornata all’insegna dello spettacolo come da pronostici. È facilmente definibile in questa maniera il turno infrasettimanale di Serie D andato in scena ieri, questo per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni turno di campionato. 24 reti ed uno show davvero incredibile per un mercoledì di grande calcio, ecco il racconto del settimo atto del campionato di Serie D andato in scena nella giornata di ieri a partire dalle ore 15:00.

Lavagnese 1-1 Vado [PT 29’ Righetti (L); ST 15’ Aperi (V)]

Una pareggio che probabilmente accontenta entrambe le squadre. È facilmente definibile in questa maniera il risultato scaturito dal match tra Lavagnese e Vado, sfida chiave di giornata tra due formazioni alla ricerca di conferme. Buoni spunti e ottime trame di gioco hanno dunque dato vita ad un match interessante, una sfida decisa dalle reti di Righetti e Aperi arrivate rispettivamente nella prima e nella seconda frazione di gioco.

La Lavagnese allenata da mister Fasano è scesa in campo con Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Avellino, Romagnoli, Tissone, Rovido, Righetti, D’Arcangelo, Dotto e Lombardi. A disposizione vi erano Ravetto, Bertoletti, Scorza, Bacigalupo, Amendola, Canovi, Oliveri, Scarlino e Croci.

Il Vado guidato da Matteo Solari ha risposto invece schierando Colantonio, Gandolfo, Magonara, Cattaneo, De Bode, Pantano, Favara, Giuffrida, Lo Bosco (C), Costantini e Aperi. A disposizione vi erano Cirillo, Nicoletti, Zanchetta, Cossu, Papi, Casazza, Carrer. G. Di Salvatore e L. Di Salvatore

Imperia 2-1 Città di Varese [PT 22’ Monticone (CV), 42’ Giglio (I); ST 19’ Castaldo]

Dopo la sconfitta sofferta contro il Borgosesia è invece arrivata la prima affermazione del rinnovato Imperia guidato da mister Ascoli. Carattere, grinta e dedizione sono stati gli elementi caratterizzanti di una rimonta voluta ed entusiasmante, una vittoria che ha finalmente proiettato i nerazzurri al di fuori della zona playout.

I padroni di casa sono scesi in campo con Caruso, Fazio, Carletti, Montanari, Castaldo, Petti, Canovi, Giglio, Cappelluzzo, Coppola e Fatnassi. A disposizione vi erano Bova, Cassata, Comiotto, Minasso, Kacellari, De Simone, Grazhdani, Bacherotti e Gabriele.

Gozzano 0-1 Sanremese [PT 34’ Vita]

La Sanremese ha ritrovato se stessa. Risulta questa la chiave di lettura considerando la terza vittoria consecutiva trovata dai biancocelesti, tre punti che hanno proiettato i ragazzi di Andreoletti in piena zona playoff al quinto posto in classifica.

I biancocelesti si sono presentati schierando Malagiuti, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino, Anastasia, Gagliardi, Vita, Valagussa, Orefice e Nouri. In panchina si sono accomodati Piazzola, Fabbri, Maglione, Ferrari, Urgnani, Aita, Nouri e Scalzi.

Asti 1-1 Ligorna [PT 5’ Virdis (A); ST 45’ Brusacà (L)] ore 16:00

Gli ospiti schierati dal tecnico Luca Monteforte si sono presentati in campo con Atzori, Calcagno, Placido (C), Bacigalupo, Gomes De Pina, Cirrincione, Brunozzi, Brusacà, Donaggio, A. Garbarino e Silvestri. In panchina si sono accomodati Prisco, Botta, Tedesco, Lipani, Alberto, L. Garbarino, Pregliasco, Salvini e Casanova.

Chieri 1-0 Sestri Levante

Il Sestri Levante allenato da Vincenzo Cammaroto è sceso in campo con Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Sakaj, Soplantai, Ferretti, Bianchi, Mesina, Gonella e Cuneo. In panchina si sono accomodati Tozaj, Zanetti, Grosso, Linale, Parlanti, Bancalari, Bonaventura, Marrale e Furno.

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente alla Serie D 2021/2022. In conclusione ecco la classifica, la quale dopo sette giornate recita: Chieri 16, Novara 15, Derthona 14, Bra 13, Sanremese 13, Casale 11, Gozzano 10, Vado 10, Città di Varese 9, Pont Donnaz 9, Ligorna 8, Asti 8, Imperia 8, Borgosesia 7, Caronnese 7, Lavagnese 7, Sestri Levante 4, Fossano 4, RG Ticino 4, Saluzzo 2.