Virtus Entella, torna il mal di trasferta: chiavaresi battuti dal Pontedera - Genova 24

Pontedera. Inizio di campionato altalenante per la Virtus Entella, che nelle prime sei giornate ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, cui si aggiungono i due successi conquistati in Coppa Italia.

I chiavaresi hanno prevalso per 2-0 sul Teramo, hanno ceduto per 3-1 sul campo del Montevarchi, hanno battuto 2-0 la Lucchese, sono stati sconfitti 3-1 a Gubbio, si sono imposti per 1 a 2 in casa del Modena e, cinque giorni fa, hanno ottenuto il primo pareggio: 3-3 con l’Olbia.

In classifica, prima degli incontri odierni, l’Entella è in ottava posizione con 10 punti. Oggi è ospite del Pontedera, che di punti ne ha 8.

La cronaca. Il Pontedera, allenato da Ivan Maraia, si schiera col 3-5-2 con Sposito; Matteucci, Pretato, Milani; Caponi, Barba, Benedetti, Shiba, Catanese; Perretta, Magnaghi.

A disposizione Angeletti, Mutton, Santarelli, Parodi, Bardini, Bakayoko, Di Meo, Mattioli, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Nicoli.

Gennaro Volpe schiera i biancocelesti col 4-3-1-2: Paroni; Cleur, Silvestre, Coppolaro, Cicconi; Karic, Dessena, Rada; Schenetti; Magrassi, Lescano.

In panchina: Borra, Barlocco, Bruno, Alesso, Capello, Lipani, Morosini, Paolucci, Macca, Di Cosmo, Merkaj.

Arbitra Ettore Longo della sezione di Cuneo, assistito da Sergiu Petrica Filip (Torino) e Maurizio Barbiero (Campobasso); quarto uomo Michele Pasculli (Como).

La prima occasione, al 7°, è per l’Entella con una volata di Magrassi che si ritrova a tu per tu con Sposito ma non riesce a superarlo.

Al 9° risponde il Pontedera con una punizione dal limite di Caponi sulla quale Paroni in tuffo mette in angolo.

Al 12° cross di Cicconi per Dessena che, ben appostato sul secondo palo, colpisce ma mette a lato.

Al 22° grande azione di Schenetti sulla destra, palla messa a centro area per la testa di Lescano che cerca di piazzarla ma sfiora il palo alla sinistra di Sposito.

L’Entella al 24° mette la palla in rete con Lescano, ma il gol è annullato: l’attaccante era scattato sul filo del fuorigioco dopo un lancio di Silvestre spizzato da Magrassi.

Non si annotano altre azioni di rilievo. Al 44° viene ammonito Cleur. Dopo un minuto di recupero, si va al riposo sul risultato di 0 a 0. Un primo tempo equilibrato nel quale l’Entella ha avuto le occasioni più pericolose per sbloccare la partita.

Secondo tempo. Entella che parte all’attacco e calcia due corner ravvicinati. Al 4° conclude Cicconi dal limite, sul fondo.

Al 13° il primo cambio, tra i locali: entra Mutton, esce Benedetti. Tra i chiavaresi, al 17°, Morosini sostituisce Magrassi.

Al 22° calcio d’angolo, Lescano stoppa di petto e prova l’acrobazia: palla che sorvola la traversa

Al 23° l’Entella resta in dieci: secondo cartellino giallo a Cleur, espulso.

Il Pontedera approfitta della superiorità numerica e al 25° sblocca il risultato: Magnaghi si libera bene dal limite e batte Paroni. 1 a 0.

Al 29°, con una grande parata, Paroni respinge il tiro di Barba, evitando il raddoppio.

Al 34° Volpe effettua una doppia sostituzione: entrano Di Cosmo e Paolucci, escono Dessena e Rada.

Al 36° viene ammonito Caponi.

Al 37° Marianelli prende il posto di Barba.

Al 39° raddoppia il Pontedera: disimpegno errato della difesa ospite con palla ancora servita su un piatto d’argento a Magnaghi che non può sbagliare. Doppietta e risultato sul 2 a 0.

Al 44° riaccende la partita un lampo di Morosini che riceve palla ai trenta metri e scarica un destro di rara bellezza che non dà scampo a Sposito. 2 a 1.

In campo Merkaj per Cicconi. Tra i locali Benericetti sostituisce Magnaghi e Bakayoko prende il posto di Milani.

Quattro i minuti di recupero, nei quali non accade nulla di rilevante.

Terza sconfitta stagionale, tutte in trasferta, per la Virtus Entella che viene scavalcata dagli stessi toscani e scende al nono posto in classifica, ferma a quota 10 punti.