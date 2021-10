Serie A, Torino-Genoa: segui la cronaca in diretta - Genova 24

Risultato: Torino 2-0 Genoa (PT 14’ Sanabria, 31’ Pobega; ST 24’ Destro) [Live]

Torino. Oggi allo stadio Grande Torino va in scena il primo anticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022, una sfida che mette di fronte i padroni di casa guidati da Ivan Juric con gli agguerriti ospiti allenati da Davide Ballardini. Vincere la necessità di entrambe le formazioni, un fattore che permette di pronosticare un match di attesa e tatticismi.

I granata per far gioire i propri tifosi si presentano in campo con il 3-4-2-1 interpretato da Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi (C), Linetty, Brekalo e Sanabria.

In panchina si accomodano Berisha, Aina, Izzo, Zima, Vojvoda, Rodriguez, Kone, Praet, Warming, Zaza e Belotti.

Il Genoa risponde schierando Sirigu, Ghiglione, Vasquez, Criscito (C), Cambiaso, Tourè, Rovella, Sturaro, Fares, Ekuban e Destro.

A disposizione ci sono Semper, Marchetti, Sabelli, Masiello, Biraschi, Melegoni, Galdames, Badelj, Behrami, Pandev, Kallon e Caicedo.

Al 14’ Sanabria porta avanti il Torino

Al 31’ Pobega imbeccato nuovamente da uno scatenato Sanabria porta i padroni di casa sul doppio vantaggio: è 2-0 Torino!

Termina così 2-0 un primo tempo in cui il Genoa ha tentato di rendersi pericoloso senza successo, questo soffrendo il cinismo di un Torino capace e determinato.

Alle 19:36 circa il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità con il Grifone immediatamente volto al sacrificio offensivo. Nessun cambio per Juric, due quelli operati da Ballardini: esordio in Serie A per Galdames e dentro Kallon, fuori due pessime versioni di Ghiglione e Tourè.

Al 13’ il Var salva il Genoa. Vasquez devia in maniera sfortunata un cross dalla sinistra di Linetty beffando Sirigu, ma la rete viene annullata per fallo in attacco dei granata: che brivido per il Grifone!

Al 14’ il Torino prova a chiudere il match scegliendo di schierare forze fresche: Belotti, Praet e Vojvoda prelevano gli stanchi Sanabria, Linetty e Singo

Al 16’ Ballardini opta per tentare il tutto per tutto scegliendo di schierare Caicedo al posto di uno spento Ekuban

Al 18’ l’arbitro sventola un cartellino giallo agli ordini di Vasquez: non una serata fortunata per il numero 15 rossoblù

Al 20’ Belotti prova a

Al 23’ il Genoa tenta di tornare in partita con un’altra sostituzione: dentro Behrami, fuori Sturaro

Al 24’ incredibile al Grande Torino. Mattia Destro splendidamente imbeccato dal compagno di reparto Caicedo si presenta a tu per tu con Milinkovic-Savic freddando l’estremo difensore granata: 2-1 il risultato, si prospetta un finale di partita entusiasmante!