Serie A, Genoa: la classifica piange e preoccupa i tifosi, ma non Ballardini - Genova 24

Genova. Una ventata di aria fresca che sembra però già essere svanita. Risulta di facile descrizione l’umore percepito in casa Genoa, squadra oggi scesa in campo per la settima giornata di Serie A. I pronostici parlavano di una formazione ringalluzzita e pronta ad ottenere la prima vittoria successivamente all’approdo della nuova proprietà americana, questo tuttavia senza fare i conti con la squadra allenata da Fabrizio Castori.

La Salernitana infatti ha dimostrato quanto nel calcio le previsioni possano lasciare il tempo che trovano venendo ribaltate in poco tempo, per la precisione in quella frazione di secondo bastata a Djuric per affossare un (fino a quel momento) confuso e macchinoso Grifone. A nulla è poi servita la successiva reazione con arrembaggio finale, il Genoa è rimasto inchiodato al palo e ai rimpianti provocati dalla consapevolezza di non essere mai riusciti a disputare il match odierno con il necessario carattere.

Ad aggiungersi alla lista delle negatività non sono poi mancati gli infortuni di Destro e Criscito, leader tecnici e carismatici di una squadra terribilmente spaesata e alla disperata ricerca di alcuni punti di riferimento. In tutto ciò però a rassicurare l’ambiente ci hanno pensato le parole di Ballardini, allenatore dei rossoblù il quale non ha esitato a difendere la propria squadra dicendosi soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi.

Sull’elevato numero di gol subiti invece il tecnico ha ammesso che servirà maggiore attenzione, questo svelando poi i motivi i quali lo hanno spinto a scegliere di lanciare il giovane Bianchi al posto dell’infortunato Destro.

Adesso sarà pausa nazionali, poi Genoa-Sassuolo: sbagliare non sarà più concesso, è già testa alla prossima giornata per i rossoblù.