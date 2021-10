Serie A, la Salernitana inguaia il Genoa nel segno di Djuric: 1-0 granata all’Arechi - Genova 24

Risultato: Salernitana-Genoa 1-0 (s.t. 21’ Djuric)

Genova/Salerno. A Salerno i rossoblù vanno a caccia del massimo risultato contro l’agguerrita squadra allenata da Fabrizio Castori.

Di seguito le formazioni:

I padroni di casa guidati d Fabrizio Castori si schierano con il 4-3-1-2 interpretato da Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Kastanos, Ribery; Simy e Gondo.

A disposizione ci sono Bogdan, Bonazzoli, Di Tacchio, Djuric, Fiorillo, Jaroszynski, Kechrida, Obi, Schiavone, Vergani, Veseli e Zortea.

Gli ospiti allenati da Davide Ballardini rispondono invece con il 3-4-1-2, modulo che vede in campo Sirigu, Bani, Maksimovic, Criscito, Sabelli, Badelj, Touré, Cambiaso, Rovella; Kallon e Destro.

In panchina si accomodano Behrami, Ekuban, Fares, Galdames, Ghiglione, Hernani, Marchetti, Melegoni, Pandev, Semper, Serpe e Vasquez.

Arbitro del match è il signor Mariani della sezione di Aprilia, fischietto coadiuvato dalla coppia di guardalinee formata da Valeriani e Marchi. Per il ruolo di quarto uomo scelto invece Massimi, questo con Irrati e Mondin al Var.

Alle 15:06 circa prende il via la gara con entrambe le squadre immediatamente volte a tentare di creare problemi alla retroguardia degli avversari.

Al 10’ è la Salernitana a farsi vedere in avanti con una doppia occasione, ma entrambe le situazioni non arrecano particolari grattacapi a Salvatore Sirigu

Al 21’ sono ancora i padroni di casa a crederci e a provarci con il tiro da fuori di Simy: ancora nessun problema però per l’estremo difensore rossoblù

Al 32’ Gagliolo tenta la super giocata provando a sfruttare lo splendido in rovesciata di M. Coulibaly, ma la sua conclusione termina alta: che brivido per il Grifone!

Al 34’ è ancora Salernitana protagonista. Kastanos opta per il tentativo di potenza dal limite dell’area approfittando dello spazio concessogli dalla retroguardia rossoblù: un impeccabile Sirigu respinge con i pugni

Al 37’ arriva poi il momento della prima sostituzione del match con Francesco Di Tacchio che prende il posto dell’acciaccato Lassana Coulibaly

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero

Al 49’ Bianchi chiude il primo tempo con una pregevole conclusione dalla distanza: pallone fuori di poco

Termina così 0-0 una prima frazione decisamente contratta, un elemento il quale permette di comprendere quanto sia sentito lo scontro salvezza odierno. L’impressione è che ad entrambe le squadre servirà qualcosa di differente per riuscire a scardinare il fortino costruito dalle rispettive fasi difensive, al momento impeccabili e reali protagoniste del match.

Alle 16:16 circa prende il via il secondo tempo con Ballardini il quale sceglie di confermare lo stesso 11 a cui era stata data fiducia nel primo tempo. Un cambio invece per Castori, questo con Mamadou Coulibaly sostituito da Obi (nel primo tempo anche Lassana Coulibaly era stato prelevato da Di Tacchio a causa di un piccolo infortunio).

Al 2’ pronti via e Di Tacchio spaventa immediatamente gli avversari con una conclusione di ottima fattura: pallone fuori di poco, brivido per il Genoa

Al 6’ Kastanos ci prova ancora una volta dal limite dell’area, ma Sirigu in maniera sicura blocca impedendogli di trovare la via della rete

Al 9’ Tourè imbeccato da Kallon n0n riesce ad approfittare del suggerimento del compagno sparando alto sopra la traversa

Al 12’ poi Ballardini opta per operare le prime due sostituzioni in casa rossoblù: dentro Ekuban e Fares per Bianchi e Sabelli

Al 16’ Castori sceglie di rispondere anch’egli con una doppia mossa che prevede l’ingresso in campo di Bonazzoli e Djuric al posto degli stanchi e poco lucidi Simy e Gondo

Al 18’ Kallon tenta di animare i suoi con un tentativo di sinistro deviato in maniera provvidenziale da Belec: calcio d’angolo Genoa e brivido per la Salernitana!

Al medesimo minuto Criscito chiede il cambio dopo un fallo commesso da Ribery ai suoi danni: dentro Ghiglione e mondo rossoblù in apprensione

Al 21’ cambia il punteggio all’Arechi. I granata sfruttano la maggiore attitudine al tiro trasformando in oro un corner conquistato da Ribery e calciato splendidamente da Kastanos: deviazione decisiva di Djuric (con il suo colpo di testa sporcato da Maksimovic e 1-0 Salernitana!

Al 26’ occasionissima per gli uomini di Castori. Di Tacchio legittima il vantaggio dei locali con una conclusione violenta stampatasi sul palo alla destra di Sirigu: spinge l’Arechi, i granata vogliono chiuderla!

Al 28’ Ballardini si gioca la sua ultima carta con l’ingresso in campo di Pandev al posto di uno spento Tourè

Al 30’ l’arbitro estrae il primo cartellino giallo del match all’indirizzo di Nikola Maksimovic, autore di un intervento scorretto

Al 34’ grandissima chance per il pareggio del Genoa. Cambiaso si incunea in area di rigore e calcia verso la porta difesa da Belec il quale, con un intervento salvifico, tiene in vantaggio i suoi

Al 36’ Castori tenta di mantenere la rete del vantaggio con una sostituzione: dentro Jaroszynski e fuori un encomiabile Ranieri

Al 37’ un Cambiaso scatenato mette in estrema difficoltà la difesa della Salernitana con un cross davvero velenoso: Ghiglione riceve e calcia, ma il suo tentativo termina sul fondo

Al 39’ è nuovamente il numero 50 ad infiammare la sfida con un fallo tattico, intervento che costringe il direttore di gara ad ammonirlo

Al 41’ ancora Genoa pericoloso! Pandev si smarca in area di rigore e viene servito, ma il suo tiro-cross non produce effetti per merito della deviazione decisiva di Belec

Al 44’ Gyomber viene ammonito a causa di un fallo tattico

Al 45’ anche Ribery compie un intervento scorretto venendo sanzionato dal direttore di gara

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero

Al 46’ incredibile all’Arechi! Rovella con una traiettoria splendida prova a superare Belec, ma l’estremo difensore granata con un intervento davvero clamoroso congela il risultato: resiste il vantaggio della Salernitana

Al 48’ Maksimovic prova di testa su azione da corner a beffare i padroni di casa, ma il suo tentativo termina largo.

È terminato così 1-0 un match davvero divertente, una sfida che ha premiato la costanza della Salernitana a discapito della prestazione “ad intermittenza” messa in campo dal Genoa.