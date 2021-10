Segnalati 6 casi di scabbia norvegese al pronto soccorso dell'ospedale San Martino - Genova 24

Genova. La direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino segnala 6 casi di scabbia norvegese presso il pronto soccorso, coinvolti sei infermieri della struttura.

I professionisti sono stati prontamente sottoposti a visite accurate di controllo e sono stati subito attivati i protocolli terapeutici del caso.

“Sotto monitoraggio il restante personale del pronto soccorso, in sicurezza e assolutamente fruibile dalla cittadinanza senza alcun rischio”, scrive il policlinico

Che cos’è

Secondo quando riporta Wikipedia, la scabbia crostosa, precedentemente chiamata scabbia norvegese, è la forma più grave di scabbia e si mostra nei soggetti anziani o con deficit immunologici, come quelli che presentano l’Aids, il cancro o sono in cura con farmaci immunosoppressori. In questi casi si manifestano anche alopecia, eosinofilia e interessamento delle unghie. Il paziente diventa così un terreno di coltura più fertile per gli acari che si diffondono sul corpo dell’ospite, tranne che sul viso. Chi soffre di scabbia crostosa presenta eruzioni cutanee squamose, prurito lieve e croste di spessore della pelle che contengono migliaia di acari.