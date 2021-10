Se non ora quando Genova si scioglie. Il direttivo spaccato sulla condivisione di materiale 'antifemminista' - Genova 24

Genova. “Siamo dolenti di comunicarvi che l’associazione Se Non Ora Quando Genova termina qui. Gravi conflitti ingenerati dalle inaccettabili prese di posizione politiche di una socia fondatrice rendono impossibile proseguire nel lavoro comune”

Così inizia il comunicato stampa dell’associazione femminista che annuncia lo scioglimento del gruppo a causa di gravi dissidi interno al direttivo dell’associazione: “La mission è stata tradita nel momento in cui una nostra socia, oltre a svariate scorrettezze procedurali su cui non ci diffondiamo, ha ripetutamente condiviso sulla sua pagina Facebook il pensiero di uomini fascisti e antifemministi, nemici giurati delle donne, sostenitori della PAS che crocifigge le donne nei tribunali, Men’s Rights Activists”.

Un comportamento che ha letteralmente spaccato in due il consiglio direttivo: “Ma se la ragione politica è con ogni evidenza dalla nostra parte, quella dei numeri non ci supporta per potere tenere in vita l’associazione. Su 7 socie del comitato direttivo solo 3 hanno richiesto alla socia un passo indietro. Le altre, membri della sua famiglia, hanno fatto quadrato intorno a lei provocando tre dimissioni. In seguito a questi fatti, che registriamo con amarezza, Snoq Genova ha perso ogni credibilità politica”.

Ma l’esperienza e il lavoro dell’associazione, attiva oramai da diversi anni in difesa della causa femminista, e non solo, non finisce qui: “Continua il nostro impegno, il nostro lavoro e la sorellanza che ci unisce. Così, abbiamo dato vita a un altro gruppo, denominato Se non ora quando Sisters che terrà fede alle premesse fondative, in rete con altri gruppi nazionali e internazionali”.