Scuole chiuse domani per l'allerta rossa: la decisione ufficiale del Comune di Genova - Genova 24

Genova. Come anticipato nel primo pomeriggio, domani le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutto il territorio del Comune di Genova a causa del maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla nostra regione.

La decisione ufficiale è stata presa nel pomeriggio dal Centro operativo comunale in relazione alle previsioni meteorologiche che descrivono uno scenario in rapido peggioramento già da stasera. Dalle 22 infatti scatta l’allerta arancione su tutto il territorio comunale, e dalle 14 di domani si passerà alla rossa per probabili criticità al suolo.

Secondo quanto previsto da Arpal, sappiamo che al momento l’allerta rossa durerà almeno 10 ore, vale a dire fino alle 23:59 di domani, salvo aggiornamenti in itinere della situazione.

Ecco l’elenco dei comuni che prevedono le stesse misure, ovvero la sospensione di ogni attività scolastica: