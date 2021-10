Scuola di formazione Forza Italia, incontro su tasse e supebonus - Genova 24

Genova. Forza Italia Liguria presenta “Dove c’è casa c’è Liguria, no a nuove tasse, sì al superbonus”. La prossima riunione di formazione politica di Forza Italia Liguria si terrà Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 18 in videocall su Google Meet codice spq-jmhs-rxn.

Interverranno sul tema Alessandra Gallone, Senatrice, Vice Presidente Gruppo FI Senato, Responsabile Settore Nazionale di Formazione Forza Italia e Vincenzo Nasini, Avvocato esperto di diritto immobiliare per l’UIPI – Unione Internazionale Proprietà Edilizia, presidente di APE – Associazione Proprietà Edilizia Genova, presidente della Federazione ligure della proprietà edilizia, vice Presidente Nazionale di Confedilizia.

“Per noi la casa è sacra anche perché dove c’è casa c’è famiglia” commenta Mario Mascia, responsabile del Settore Formazione di Forza Italia Liguria e Capogruppo azzurro in Consiglio Comunale a Genova “a Forza Italia storicamente si devono l’abolizione dell’Imu sulla prima casa e altri provvedimenti di cui hanno beneficiato sia coloro che vivono nella casa di proprietà, sia i piccoli investitori e di conseguenza anche i loro inquilini”.

“È di questi giorni la notizia che è andato a segno il no convinto di Silvio Berlusconi all’utilizzo della revisione degli estimi catastali come base per un inasprimento della pressione fiscale nei confronti dei proprietari di case” dichiara Carlo Bagnasco, Sindaco di Rapallo e Coordinatore di Forza Italia Liguria “dato che il Presidente del Consiglio Mario Draghi in persona ha condiviso anche nei fatti la linea di Forza Italia sul punto”.

“I parlamentari di Forza Italia sono al lavoro per tracciare le linee di una politica di incentivi nel settore edilizio” aggiunge Gianteo Bordero, portavoce del Coordinamento ligure di Forza Italia e Vice Responsabile della Formazione regionale “gli obiettivi sono la proroga del bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie e le facciate e degli ecobonus, una moderna legislazione sulla rigenerazione urbana e sopratutto risposte concrete alla crisi delle locazioni immobiliari”.

“Per rimpinguare le casse dello Stato e per riavviare l’economia dopo il Covid” conclude Mascia “la ricetta non può certo essere quella di un accanimento fiscale nei confronti di chi si è comprato una casa, magari anche per mettere su famiglia, prendendosi soldi a prestito e indebitandosi con le banche”.