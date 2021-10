Scrosci d'acqua su Genova, ancora instabilità e per le prossime ore si teme per burrasca e mareggiata - Genova 24

Genova. Sono da poco passate le 13 quando su Genova si abbatte un temporale piuttosto potente. Dopo una mattina di pioggia, e una notte tutto sommato più tranquilla di quanto preventivato, lo scroscio è violento sui ragazzi che escono da scuola e gli impiegati in pausa pranzo. Dura poco ma riaccende per un secondo l’ansia dopo due giorni di allerta meteo e all’indomani di una perturbazione devastante per il savonese e la Valle Stura.

Tutto previsto, però. Nel bollettino di vigilanza meteo di Arpal diramato in tarda mattinata si parla proprio di una residua instabilità con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata; non si escludono isolati episodi forti inizialmente sul genovese, in successivo confinamento sul levante.

Attenzione soprattutto ai venti da sud in rotazione a Sud-Ovest, fino a 60-70km/h sui crinali con raffiche localmente superiori ai 100 km/h in quota. Mare agitato o localmente molto agitato specie sullo spezzino, con mareggiate di libeccio.

Ed è questo, a preoccupare, ora. I venti forti, fino a burrasca sia oggi sia domani, prima da sud e poi da nord, quindi con un abbassamento delle temperature. E poi le mareggiate sulle coste esposte a libeccio, quindi ai venti da sud ovest (lo spezzino e il levante genovese).

Per domani, mercoledì 6 ottobre, Arpal prevede poi l’ingresso e il transito di una veloce perturbazione fredda da Nord-Ovest determina un nuovo aumento dell’instabilità sul Centro-Levante dove sono attesi rovesci e temporali; non si escludono isolati episodi forti. Rinforzo dei venti settentrionali su tutte le zone, fino a forti dal tardo pomeriggio e di burrasca dalla sera/notte sulla parte centrale della regione. Mare localmente

agitato sullo spezzino per onda formata da libeccio, graduale calo in giornata.

Anche giovedì 7, nella prima parte della giornata venti forti da nord su tutte le zone con raffiche fino a burrasca; dal pomeriggio tendenza a graduale attenuazione.